„Ryanair“ iškėlė sąlygas Ukrainai: esame nusivylę

„Ryanair“ generalinis direktorius Michaelas O'Leary pareiškė, kad jo bendrovė per pirmus metus po taikos susitarimo galėtų perskraidinti 5 mln. keleivių į Ukrainą ir iš Ukrainos, o per antrus metus – 10 mln. Tačiau, jei oro uosto mokesčiai nebus sumažinti, „Ryanair“ gali pakeisti savo planus ir per pirmuosius metus pasibaigus karui Ukrainoje perskraidinti 1 mln. keleivių, per antruosius – 3 mln.

Pasak M. O'Leary, jie „nusivylę Ukrainos oro uostų reakcija, kurie faktiškai atsisakė bendradarbiauti“ dėl pokario oro susisiekimo atkūrimo planų.

Jis pridūrė, kad šalies oro uostų direktoriai turi „greitai sudaryti su mumis susitarimą, jei jie nori radikalaus ekonomikos atstatymo ir ekonominės plėtros Ukrainoje“.

Mokesčius Ukrainos oro uostose įvardijo kaip „beprotiškus“

„Ryanair“ vadovas pabrėžė, kad bandymai gauti „beprotiškus“ mokesčius „tuščiuose oro uostuose“ yra bloga strategija.

Pasak M. O'Leary, po karo „Ryanair“ galėtų skraidyti į 30 Europos miestų iš Ukrainos oro uostų. Jis paminėjo Kyjivą ir Lvivą, taip pat Odesą, jei ten bus suremontuoti pakilimo ir nusileidimo takai.

Praėjusių metų lapkritį pasirodė pranešimų, kad Ukraina gali atnaujinti vieno iš oro uostų veiklą 2025 m. Esą Valstybinė aviacijos tarnyba svarsto galimybę laipsniškai ir ribotai atidaryti oro erdvę civilinei aviacijai.

Po serijos spekuliacijų žiniasklaidoje šį klausimą buvo priverstas komentuoti Ukrainos premjeras Denysas Šmyhalis. Jis pabrėžė, kad dėl saugumo situacijos šiuo metu neįmanoma net iš dalies atidaryti Ukrainos oro erdvės.