Rusų pareigūnai skelbia apie dvi apšaudymų aukas, gaisrą naftos perdirbimo gamykloje

Belgorode per išpuolį žuvo vyras ir moteris, dar trys žmonės buvo sužeisti, „Telegram“ pranešė regiono gubernatorius Viačeslavas Gladkovas.

Penki žmonės taip pat buvo sužeisti, kai Ukrainos dronas pataikė į automobilį Glotovo kaime, esančiame maždaug už 2 km nuo Ukrainos sienos, sakė V. Gladkovas.

Belgorodo valdžia šeštadienį taip pat paskelbė mieste kelioms dienoms uždaranti mokyklas ir prekybos centrus dėl suintensyvėjusių smūgių.

„Atsižvelgdami į dabartinę padėtį, nusprendėme, kad prekybos centrai Belgorode ir Belgorodo rajone sekmadienį ir pirmadienį nedirbs“, – socialiniame tinkle nurodė V. Gladkovas, pažymėdamas, kad kitos savaitės pirmadienį ir antradienį nedirbs ir mokyklos.

Rusijos gynybos ministerija savo ruožtu pareiškė, kad šeštadienį užkirto kelią naujoms Ukrainos atakoms Belgorodo pasienio regione, kuriomis, Kremliaus teigimu, siekiama sutrikdyti tris dienas vykstantį balsavimą prezidento rinkimuose.

Apšaudymai tęsiasi per Rusijos prezidento „rinkimus“

Rusai antrą dieną balsuoja rinkimuose, kurie, beveik neabejotinai, pratęs Vladimiro Putino valdymą dar šešeriems metams.

Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad Maskvos karinės ir saugumo pajėgos, užkirsdamos kelią naujausiam įsiveržimui, nukovė 30 kovotojų.

„Išpuoliai buvo atremti, o Ukrainos karinių diversinių ir žvalgybinių grupių bandymai prasiskverbti į Rusijos Federacijos teritoriją [...] buvo sužlugdyti“, – sakoma Gynybos ministerijos pranešime.

Jame tvirtinama, kad bandyta įsiveržti iš Ukrainos Sumų regiono.

Belgorode ir Kurske pastarosiomis dienomis vyko įnirtingos kovos su antikremlišku judėjimu „Legionas „Rusijos laisvė“, „Rusijos savanorių korpusu“ ir „Sibiro batalionu“.

Jie, kaip teigiama, šią savaitę surengė keletą ginkluotų partizaninių įsiveržimų į Rusijos pasienio regionus. Rusija tvirtina užkirtusi kelią visiems įsiveržimams.

Tuo metu „Rusijos savanorių korpusas“ šeštadienį socialiniuose tinkluose pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame tvirtino į nelaisvę paėmę 25 rusų karius.

Kilo gaisras naftos įmonėje

Taip pat šeštadienį dėl Ukrainos drono atakos kilo gaisras Rusijos naftos milžinei „Rosneft“ priklausančioje naftos perdirbimo gamykloje Samaros regione, pranešė jo gubernatorius Dmitrijus Azarovas.

Jis sakė, kad ataka prieš kitą naftos perdirbimo gamyklą buvo sužlugdyta. Apie nukentėjusiuosius nepranešta.

Ukrainos dronas taip pat numetė sprogmenį netoli rinkimų apylinkės neteisėtai aneksuotame Ukrainos Zaporižios regione, pranešė Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS. Pranešimų apie sužeistuosius ar padarytą žalą negauta.

Išpuoliai įvykdyti kitą dieną po to, kai per Rusijos ataką Ukrainos Odesos uostamiestyje žuvo mažiausiai 21 žmogus. Penktadienį per balistinės raketos ataką pietiniame mieste nukentėjo namai, o po to buvo paleista antra raketa, nukreipta į įvykio vieton atvykusius gelbėtojus, sakė pareigūnai.

Kaip šeštadienį visuomeninei Ukrainos žiniasklaidai pranešė Odesos mero pavaduotoja Svitlana Bedreha, po rusų išpuolių ligoninėje tebėra daugiau kaip 50 žmonių.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienio vakarą vaizdo kreipimesi pažadėjo „teisingą atsaką“ į išpuolį.