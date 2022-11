Rusų karys puodą spintoje palaikė seifu ir reikalavo išduoti jo kodą – ukrainiečiai vos sulaukė juoką

Vaizdo įraše, kuriuo „Twitter“ pasidalijo Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Heraščenka, moteris pasakoja:

„Atėjo pas mus vienas rusų karys. Jis buvo liesas, varganas. Užėjo į mūsų kambarį ir ten buvo didelė spinta. Jis ją atidarė su savo automatu, pažiūrėjo vidun ir sako „Eik tu sau!“ Tuomet vėl uždarė duris ir vėl sako „Eik tu sau!“

Tuomet užėjo į virtuvę, pastūmė mane automatu ir sako man „Pasakyk man PIN kodą! Kodą pasakyk nuo seifo! Sakyk seifo kodą“ O aš nesuprantu, ko jis nori. O tuomet supratau... Sakau jam, klausyk, tai vadinama greitpuodžiu, čia greitpuodis, matai?“

Tada jis išėjo iš namo ir sako „Nu pas jus ir betvarkė“. Mes nesuprantam, o, pasirodo, jis kalbėjo apie arką, ant kurios vynuogės augo... Galėtume pasakoti keisčiausias istorijas juos“, – juokėsi ukrainietė moteris.

Vaizdo įrašą galite pamatyti čia:

Russian soldier demanded a Ukrainian woman tell him access code to her Instant pot - he thought it was a safe.



📹: bayraktarnews.1/TikTok pic.twitter.com/pitfOSbKf8