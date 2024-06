Rusų karys atskleidžia situaciją fronte: „Mes pasiduosime, nes nebeturime kito pasirinkimo“

Portalas „The Sun“ skelbia, jog vaizdo įrašė, kuriame matyti kaip Rusijos karys ragina kitus rusus nekovoti parodo, jog Ukrainai pavyksta stabdyti Vladimiro Putino pajėgų veržimąsį į priekį. Manoma, kad nauji vakarietiškų ginklų ir šaudmenų tiekimai sustiprino Ukrainos gynybą, ypač Charkivo srityje, taip pat Donbase.

Rusų pozicijos nusėtos žuvusiais

Išsekusio rusų kovotojo Olego Vesnino iš 83-iosios šaulių šturmo brigados liudijimas rodo, kad visas karo laukas nusėtas žuvusiais.

Jis įrašė vaizdo įrašą, kuriame įspėja kitus rusus nepasirašyti sutarčių su Rusijos kariuomene, kalbėdamas tarpduryje tarp jo slėptuvės, į kurią taikosi dūzgiantys ukrainiečių bombonešių dronai.

„Šį raginimą skelbiu, kol nėra dronų. Mes bėgame, nežinau kur. Mano dalinys priklauso 83-ajai šaulių šturmo brigadai. Mes nebeturime daugiau jėgų, – sakė jis per Rusijos karinius kanalus parodytame įraše. – Esame čia tris dienas be maisto ir gėrimo, be jokios karinės paramos“.

(13 nuotr.) FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje

Prisiėmė vado atsakomybę

„Aš prisiėmiau vado atsakomybę, nes vadas buvo sužeistas. Neturiu jėgų, esu labai ištroškęs, – verkė O. Vesninas. – Čia pat už mūsų guli vyrai. Visi yra suluošinti. Nežinau, ką daryti toliau. Mano kojos nejuda, o aš noriu gyventi. Mes pasiduosime, nes nebeturime kito pasirinkimo. Nebėra amunicijos“.

Jis pridūrė, kad labiausiai šiuo metu jis nori gerti.

„Jei kas nors pamatys šį vaizdo įrašą, net negalvokite pasirašyti jokių sutarčių [kovoti už Rusiją kare]. Štai ir viskas, vėl kažkas dūzgia“, – taip baigėsi Olego žinutė.

Didėjantis žuvusiųjų skaičius

Ukrainos Gynybos ministerija skelbia, jog V. Putino pajėgos birželio pradžioje per 24 valandas neteko 1 270 kareivių. Tačiau šis skaičius greit pakilo, nes birželio 4 d. Ukrainos kariuomenė „likvidavo“ dar 1 290 rusų.

Ministerijos duomenimis, nuo tada, kai tironas įsiveržė į Ukrainą, iš viso žuvo daugiau kaip 500 tūkst. V. Putino karių. Teigiama, kad nuo karo pradžios Ukrainos pajėgos nukovė 512 420 Rusijos karių ir sunaikino 7 794 tankus, 15 020 šarvuotų kovos mašinų ir 13 345 artilerijos pabūklus.

Birželio 12 d. buvo sunaikinta 15 tankų, 18 kovinių mašinų ir 65 artilerijos sistemos – taip pat 27 bepiločiai lėktuvai, 69 transporto priemonės ir degalų cisternos, trys oro gynybos sistemos ir 12 specialiosios įrangos vienetų.