Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos kariuomenė sunaikino 6 406 priešo tankus (+12 per pastarąją parą), 11 956 šarvuotąsias kovos mašinas (+14), 9 475 artilerijos sistemas (+16), 981 raketų paleidimo sistemą, 666 oro gynybos sistemas, 332 karo lėktuvus, 325 sraigtasparnius, 7 257 bepiločius orlaivius (+22), 1 881 sparnuotąsias raketas, 24 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 12 592 transporto priemones (+13), 1 513 specialiosios įrangos vienetus (+1).

Duomenys apie priešų nuostolius nuolat atnaujinami.

Pranešama, kad praeitą parą Ukrainos raketų pajėgos smogė trims priešo kariuomenės, ginkluotės ir karinės technikos sutelkimo vietoms, vienai vadavietei, dviem artilerijos daliniams ir vienai radijo aptikimo sistemai.