Rusijos užsienio prekybos perteklius spalį sumažėjo perpus

Pertekliaus sumažėjimą lėmė eksporto smukimas dėl besitęsiančio Didžiojo septyneto (G-7) sankcijų poveikio ir pasaulio ekonomikos augimo sulėtėjimo, rašo portalas „Trading Economics“.

Be to, užsienio prekybos perteklius spalį buvo mažiausias nuo liepos mėnesio, nes, be kita ko, smuko pagrindinių šalies žaliavų – naftos ir dujų – kainos.

Rusijos eksportas spalį krito 25,3 proc. – nuo 44,1 mlrd. JAV dolerių (40,1 mlrd. eurų) 2022 metų spalį iki 32,96 mlrd. JAV dolerių (30,6 mlrd. eurų).

Tuo tarpu importas smuko 6,5 proc. – nuo 25,18 mlrd. JAV dolerių (23,4 mlrd. eurų) metais anksčiau iki 23,53 mlrd. JAV dolerių (21,8 mlrd. eurų).