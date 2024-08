Rusijos smūgis viešbučiui Kryvyj Rihe: žuvusiųjų skaičius išaugo iki keturių

Tai feisbuke pranešė Valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba, kuria remiasi „Ukrinform“.

„Kryvyj Riho viešbutyje žuvusių žmonių skaičius išaugo iki keturių. Naktį gelbėtojai deblokavo dar vieno žmogaus kūną“, – rašoma pranešime.

Be to, Valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos duomenimis, rugpjūčio 27-ąją per naktinį raketos smūgį viešbučiui Kryvyj Rihe buvo sužeisti penki žmonės.

Pareigūnai pranešė, kad paieškos ir gelbėjimo darbai baigti.

Kaip jau buvo pranešta, antradienio naktį Rusijos kariškiai raketa smogė viešbučiui Kryvyj Rihe.