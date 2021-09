Sekmadienio vakarą, rugsėjo 12-ąją, Gdansko įlankoje buvo užfiksuotas „spoofing“ atvejis (GPS signalo pakeitimas į fiktyvų) AIS sistemoje (naudojamoje laivyboje, identifikuoti laivus). Apie incidentą pranešta Baltijos jūros regioną stebinčių „The Lookout“ aktyvistų tvirterio paskyroje.

Lenkijos teritoriniuose vandenyse, vos už kelių mylių nuo Gdansko, radarai „užfiksavo“ 5 Rusijos karo laivus. „Manau, kad tai vaiduokliai“, – pažymima „The Lookout“ žinutėje.

Final proof that the AIS-tracks were fake.



Sentinel-1 SAR-imagery of the Gulf of Gdansk at 0500z this morning.

The AIS-tracks were supposedly within the red circle then: Nothing but empty sea.



The closest contacts are small fishing boats, and freighters at anchor (green). pic.twitter.com/aiEmkUsMeg