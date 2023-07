Rusijos mokyklose vaikus mokys valdyti kovinius dronus

Rusų senatorius Artiomas Šeikinas paskelbė, kad tokios pamokos vaikams prasidės nuo rugsėjo 1-osios.

Naujausioje situacijos apžvalgoje britų žvalgyba praneša, kad Rusijos senatorius paskelbė, jog pamokose bus mokoma, „kaip vykdyti vietovės žvalgybą ir kaip pasipriešinti priešo bepiločiams orlaiviams“.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 July 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/OgjLYIKpaS



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/TycIcQcjhu