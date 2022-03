Rusijos karo vadų gretos retėja: nukautas pulkininkas leitenantas Aleksejus Šaršavovas

Jis vadovavo 7-osios gvardijos 171-ojo atskirojo oro desanto batalionui. Divizijos vieta – Rusijos okupuotas Krymas, Feodosijos miestas.

Apie pulkininko leitenanto Šaršavovo žūtį pranešta Ukrainoje uždraustame Rusijos socialiniame tinkle „VKontakte“, specialiojoje grupėje „Oro pajėgos – niekas, išskyrus mus“.

Ten rašoma, kad A. Šaršavovas buvo likviduotas apie kovo 7–9 d.

Lieutenant Colonel Aleksey Sharshavov, the commander of the VDV's 7th Air Assault Division's 171st Independent Air Assault Battalion, was reportedly killed in Ukraine.https://t.co/qH2cO8psJ9https://t.co/AGZyyTqjEZ pic.twitter.com/vOtBDCAWQk