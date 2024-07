Rusijos kariuomenė Ukrainoje prarado dar 1 180 karių

Apie tai feisbuko paskyroje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos gynybos pajėgos sunaikino 8 344 (+13 per pastarąją parą) Rusijos tankus, 16 095 (+21) šarvuotas kovos mašinas, 15 936 (+51) artilerijos sistemas, 1 127 (+2) daugkartinius raketų paleidimo įrenginius, 906 (+1) priešlėktuvinės kovos sistemas ir 2 405 (+2) sparnuotąsias raketas. Rusijos kariuomenė taip pat neteko 363 karo lėktuvų, 326 sraigtasparnių, 12 766 (+30) taktinių bepiločių orlaivių sistemų, 28 karo laivų / katerių, 1 povandeninio laivo, 21 572 (+72) transporto priemonių ir degalų cisternų bei 2 671 specialiosios įrangos vienetų.

Naujausi pranešimai apie priešo nuostolius tikrinami.