Rusijos išpuolio Odesoje metu nužudytos trys vienos šeimos kartos: 3 mėn. kūdikis, mama ir močiutė

Dar vasario mėnesį, prieš pat Rusijos puolimą, mama savo socialinio tinklo paskyroje rašė „patirianti naują laimės gyvenime lygį“ ir įsidėjo nuotrauką su pirmosiomis gėlėmis, kurias jos mergaitė gavo iš savo tėčio.

"These were the best 40 weeks ever. Our girl is 1 month old now. Daddy got her her first flowers. It's a whole new level of happiness." (posted 11 weeks ago)



Today both the woman who posted it and the baby she's writing about were killed by a Russian missile in Odesa. pic.twitter.com/Ujej7K94Ci