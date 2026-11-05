Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Rusijos dyzelino kroviniai turėjo pasiekti JAV, tačiau 2 tanklaiviai netikėtai pakeitė kursą

2026-11-05 18:47 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-05 18:47
Pridėkite kaip šaltinį Google
Rusijos vėliava (nuotr. Dainiaus Labučio)
0

 

Maskva ketvirtadienį pareiškė, kad JAV skirti Rusijos dyzelino kroviniai toliau gabenami į Jungtines Valstijas, nors sekimo duomenys parodė, kad du iš trijų laivų, regis, plaukia į kitus paskirties uostus.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas praėjusį mėnesį sušvelnino sankcijas rusiškam dyzelinui, su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu susitaręs dėl šimtų tūkstančių tonų šių degalų tiekimo tiesiogiai į Jungtines Valstijas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šis susitarimas sukėlė didelį pasipiktinimą Ukrainoje ir Europoje.

Britų verslo dienraštis „Financial Times“ trečiadienį pranešė, kad du iš tanklaivių, kurie spalio viduryje išplaukė iš Rusijos Primorsko uosto, regis, pakeitė savo paskirties vietą ir nebeplaukia į Jungtines Valstijas.

REKLAMA
REKLAMA

„Tai netiesa. Į JAV plaukiantys tanklaiviai toliau laikosi kurso“, – socialiniame tinkle „X“ pareiškė Kremliaus pasiuntinys ir derybininkas Kirilas Dmitrijevas, susiejęs savo įrašą su leidinio straipsniu.

REKLAMA

Sankcijos Rusijos laivynui

Jūrų eismo stebėjimo svetainės „MarineTraffic“ duomenimis, kuriuos peržiūrėjo naujienų agentūra AFP, vienas iš tanklaivių – „Talisman“, kuriam yra paskelbtos sankcijos, – ketvirtadienį plaukė prie Tuniso krantų.

Spalio 29 dieną praplaukęs Lamanšo sąsiaurį, jis pasuko į pietus, praplaukė palei Biskajos įlanką ir Portugalijos krantus, o pirmadienį per Gibraltaro sąsiaurį įplaukė į Viduržemio jūrą.

REKLAMA
REKLAMA

Pagal pradinį maršrutą, kurį agentūra AFP peržiūrėjo praėjusią savaitę, šis laivas lapkričio 9 dieną turėjo pasiekti Jungtinių Valstijų rytinę pakrantę.

Analizės bendrovės „Kpler“ duomenimis, dabar laivas, gabenantis 324 tūkst. barelių dyzelino, nenurodo jokio paskirties uosto.

Kitas tanklaivis – „Leruo“ – ketvirtadienį plaukė pietvakarių kryptimi per Atlanto vandenyną, nurodęs, kad jo paskirties vieta yra Brazilija.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu trečiasis tanklaivis, „Agioi Fanendes“, „Kpler“ duomenimis, vis dar yra nurodęs Niujorką kaip savo paskirties vietą ir turi jį pasiekti šeštadienį.

Paklaustas apie šiuos pranešimus, V. Putino atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas atsakė, kad krovinių detalės yra „komercinis“ klausimas, kurio negalima viešai atskleisti.

„Visas dyzelinas suras savo pirkėjus“, – pridūrė jis.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų