Rusijos dyzelino kroviniai turėjo pasiekti JAV, tačiau 2 tanklaiviai netikėtai pakeitė kursą

Maskva ketvirtadienį pareiškė, kad JAV skirti Rusijos dyzelino kroviniai toliau gabenami į Jungtines Valstijas, nors sekimo duomenys parodė, kad du iš trijų laivų, regis, plaukia į kitus paskirties uostus.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas praėjusį mėnesį sušvelnino sankcijas rusiškam dyzelinui, su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu susitaręs dėl šimtų tūkstančių tonų šių degalų tiekimo tiesiogiai į Jungtines Valstijas.
Šis susitarimas sukėlė didelį pasipiktinimą Ukrainoje ir Europoje.
Britų verslo dienraštis „Financial Times“ trečiadienį pranešė, kad du iš tanklaivių, kurie spalio viduryje išplaukė iš Rusijos Primorsko uosto, regis, pakeitė savo paskirties vietą ir nebeplaukia į Jungtines Valstijas.
„Tai netiesa. Į JAV plaukiantys tanklaiviai toliau laikosi kurso“, – socialiniame tinkle „X“ pareiškė Kremliaus pasiuntinys ir derybininkas Kirilas Dmitrijevas, susiejęs savo įrašą su leidinio straipsniu.
Sankcijos Rusijos laivynui
Jūrų eismo stebėjimo svetainės „MarineTraffic“ duomenimis, kuriuos peržiūrėjo naujienų agentūra AFP, vienas iš tanklaivių – „Talisman“, kuriam yra paskelbtos sankcijos, – ketvirtadienį plaukė prie Tuniso krantų.
Spalio 29 dieną praplaukęs Lamanšo sąsiaurį, jis pasuko į pietus, praplaukė palei Biskajos įlanką ir Portugalijos krantus, o pirmadienį per Gibraltaro sąsiaurį įplaukė į Viduržemio jūrą.
Pagal pradinį maršrutą, kurį agentūra AFP peržiūrėjo praėjusią savaitę, šis laivas lapkričio 9 dieną turėjo pasiekti Jungtinių Valstijų rytinę pakrantę.
Analizės bendrovės „Kpler“ duomenimis, dabar laivas, gabenantis 324 tūkst. barelių dyzelino, nenurodo jokio paskirties uosto.
Kitas tanklaivis – „Leruo“ – ketvirtadienį plaukė pietvakarių kryptimi per Atlanto vandenyną, nurodęs, kad jo paskirties vieta yra Brazilija.
Tuo metu trečiasis tanklaivis, „Agioi Fanendes“, „Kpler“ duomenimis, vis dar yra nurodęs Niujorką kaip savo paskirties vietą ir turi jį pasiekti šeštadienį.
Paklaustas apie šiuos pranešimus, V. Putino atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas atsakė, kad krovinių detalės yra „komercinis“ klausimas, kurio negalima viešai atskleisti.
„Visas dyzelinas suras savo pirkėjus“, – pridūrė jis.
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