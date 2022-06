Rusijos „AvtoVAZ“ gamykla surinko vieną automobilį ir vėl „išėjo atostogų“

„AvtoVAZ“ darbuotojų profsąjunga pranešė, kad prastovos numatomos birželio 14-17 dienomis, pranešama „Kommersant“. Gamykla negali atnaujinti darbo įprastu režimu jau nuo balandžio pabaigos. Birželio 8-ąją „AvtoVAZ“ dukterinė įmonė „AvtoVAZ-Sport“ paskelbė atnaujinanti „supaprastintą“ „Lada Granta Classic“ gamybą. Automobilis turės minimalų kiekį Vakarų detalių. Gamykla surinko vieną bandomąjį modelį ir netrukus paskelbė apie eilines prastovas dėl komplektavimo detalių trūkumo.

Darbuotojai prastovų metu gaus 2/3 savo vidutinio atlygio. Iki karo Ukrainoje 67,99 proc. „AvtoVAZ“ akcijų valdė prancūzų „Renault“. Tačiau gegužės viduryje „Renault“ perleido Rusijos valstybei, o pati bendrovė paliko Rusijos rinką.

Prastovos „AvtoVAZ“ buvo skelbiamos gegužės 11-13 dienomis ir gegužės 16-20 dienomis. Nuo tol prastovos buvo dar kelis sykius pratęsiamos. Praėjusio mėnesio pabaigoje „AvtoVAZ“ prezidentas Maksimas Sokolovas pareiškė, kad gamykla planuoja visiškai atnaujinti gamybą birželio pabaigoje, o birželio pradžioje jau atnaujino savo darbus.

Birželio 8-ąją išleista bandomoji „rusiška“ „Lada Granta Classic 2022“ versija turi mechaninę pavarų dėžę, nepatvirtintais duomenimis, automobilis neturi ABS stabdymo sistemos ir „ERA-GLONASS“ pavojaus mygtuko. Be to, buvo naudojamasi senas vairas nuo „Lada Kalina“. Oficialios informacijos, iš ko tiksliai surinktas šis „rusiškas“ automobilis be vakarietiškų technologijų, kol kas nėra.

Maža to, šiais metais „Lada“ automobilių buvo parduota 78 proc. mažiau negu pernai tuo pat laikotarpiu. Perkamiausio Rusijoje automobilio „Lada Granta“ praėjusį mėnesį buvo parduota 2598 vienetai. 2021-ųjų gegužę – 14050 vienetų.