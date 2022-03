Rusijoje uždraustas interviu su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu

Interviu su V. Zelenskiu vyko sekmadienį, kovo 27 d.

„Roskomnadzor“ įspėjo žiniasklaidos priemones, kad jos neturėtų viešai rodyti pokalbio su Ukrainos prezidentu.

Be to, esą pradėtas tyrimas tam, kad būtų nustatyta, kas atsakingas už tokius interviu ir koks dėl to turėtų būti atsakas.

Pasak pareigūnų, dalis žiniasklaidos priemonių, kurios kalbino V. Zelenskį, šalyje yra pripažintos kaip „užsienio šalių agentai“.

Kiek anksčiau naujienų portalas „Meduza“ pranešė turėjęs interviu su Ukrainos vadovu. Apie tokį interviu informavo ir televizija „Dožd“, taip pat leidinys „Komersant“.

Režimui nepavaldūs „Meduza“ ir „Dožd“ yra sustabdę savo veiklą Rusijoje

Po to, kai Rusija pradėjo karą, joje buvo sugriežtinti įstatymai dėl „melagienų“ skelbimo.

Kiekvienam, kuris Rusijos agresiją įvardija „karu“ gresia kalėjimas iki 15 metų.

Rusijoje karas turi būti įvardijamas kaip „karinė operacija“.

Štai kaip vyko uždraustas interviu: