Rusijoje skandalas: moterį vidury miesto sumušė dėl „per trumpų“ šortų

Viename iš Maskvos priemiesčių (Nachabino gyvenvietėje) jaunuolis staiga sučiupo pro šalį bėgančią merginą už rankos ir smogė jai į veidą, pareikšdamas, kad „per trumpi šortai“.

„Šiandien ryte mano žmona bėgiojant sulaukė smūgio į veidą dėl to, kad bėgo su ilgais sportiniais šortais ir marškinėliais. <...> Tas subjektas, eidamas priešais, čiupo žmoną už rankos ir sakydamas: „Tu ko taip atrodai?“ smogė per veidą. Po to, kai ji nubėgo į šalį – jis toliau ją persekiojo sparčiu žingsniu. Pavyko jį aiškiai nufilmuoti. Pareiškimas policijai jau parašytas ir visa medžiaga atiduota, sumušimai taip pat bus užfiksuoti“, – „112“ cituojamas nukentėjusiosios vyras.

Viename iš paviešintų vaizdo įrašų, jau po to, kai smūgiavo merginai į veidą, užpuolikas bandė aiškintis dėl to, kad „mergina jį išprovokavo savo elgesiu“.

„Tu pažiūrėk į ją!“ – įsiutęs aiškino jis pro šalį ėjusiam ir jį sudrausminti bandžiusiam vyrui, kuris pareiškė, kad mergina bėgioja, kad ji sportininkė.

Į tai vyras sulaukė gluminančio užpuoliko klausimo: „Ar mergina išvis gali būti sportininke?“

Praėjus pusdieniui įtariamasis buvo sulaikytas. Kanalo 112 duomenimis, tai 20-metis Šachzodas Džurabojevas, dirbantis vietinėje daugiabučių administravimo bendrovėje.