Rusijoje raginama uždrausti Kanye Westą: nepadoriai atsiliepė apie ruses

Anot judėjimo „Sorok sorokov“ atstovų, K. Westo kūryba „kelia pavojų Rusijos saugumui“.

Aktyvistai surašė oficialų skundą Rusijos teisėsaugai dėl vienos iš amerikiečio albume „Vultures“ dainų esančių žodžių: „She Russian, I beat up the pussy for Ukraina“. Lietuviškai tai galėtų skambėti kaip „Ji rusė, krušau ją dėl Ukrainos“. Rusų stačiatikių judėjimo aktyvistai šiuos žodžius interpretavo kaip „žodžius apie smurtinį rusų moters pažeminimą akcentuojant Ukrainos klausimą“.

Jie taip pat parašė pareiškimą policijai, kuriuo pareikalavo uždrausti „nurodytam užsienio šalies piliečiui“ atvykti į Rusiją rugsėjo 6-ąją, kuomet, kaip yra tvirtinama, planuojamas jo pasirodymas Maskvoje.

Paties atlikėjo atstovai neigia, kad kelionės į Maskvą metu buvo planuojamas būsimas koncertas. Savaitgalį Rusijos informacinėje erdvėje pasirodė pranešimai apie K. Westo pasirodymą Maskvoje. Tariamai jis atvyko pas vietos dizainerį Gošą Rubčinskį, jo gimtadienio proga.