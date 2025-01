Rusijoje – pykčiai ir aistros dėl Nausėdos pareiškimo: „Lietuva gviešiasi Kaliningrado“

Labiausiai rusams įstrigo G. Nausėdos pareiškimas dėl Karaliaučiaus (Kaliningrado) istorinių šaknų. „Kad ir kaip Rusija stengtųsi, Karaliaučius niekada netaps Kaliningradu!“ – pareiškė jis, prieš tai Kaliningradą pavadinęs ir „taip vadinamąją Kaliningrado sritimi“.

„Kad ir kaip Nausėda stengtųsi, Vilna niekada netaps Vilniumi ar net Vilno“, – atšovė į tai Rusijos dūmos deputatas Jevgenijus Popovas.

Kitas Dūmos deputatas Aleksejus Čepa G. Nausėdos pareiškimą, kad Karaliaučius yra istorinis lietuviškas miestas, pavadino provokaciniu.

„Aišku, kad po šių pareiškimų jokių tolimesnių žingsnių, tikėtina, nebus, – nes tai juk kvaila iš jų pusės – problemos, galimos provokacijos Kuršių nerijoje ar kitoje vietoje: tai turėtų jiems labai rimtas pasekmes“, – pareiškė jis.

Tradiciškai nepraleido progos patylėti apie G. Nausėdos pasisakymą ir Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova. Ji piktinosi Lietuvos prezidento kaltinimais ir aiškino, kad „Stalinas padovanojo Lietuvai Vilnių ir Klaipėdą“.

Maža to, ji kriminaliniu žargonu pavadino Gitaną Nausėdą „dar vienu kartoniniu maketu“. Rusiškas posakis „kartonnaja durilka“ yra kildinamas iš kalėjimų aplinkos, taip yra banditų yra vadinami įvairūs apkvailinimai, muliažai, imitacijos, kažkas netikro.

