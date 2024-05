Rusijoje po drono atakos naftos perdirbimo gamykloje išsiliejo penkios tonos naftos

Kaip rašo pirmadienį „Ukrinform“, tai pranešė „Telegram“ kanalas „Astra“.

Pažymima, kad vienas iš bepiločių orlaivių pataikė į gamyklos naftos perdirbimo įrangą. Be to, per ataką įmonėje užsidegė trys degalų cisternos. Dėl gaisro buvo pažeistas naftotiekis, išsiliejo penkios tonos naftos.

Pasak Rusijos pareigūnų, žmonės per gaisrą nenukentėjo.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, gegužės 10 d. Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos dronai atakavo naftos perdirbimo gamyklą Kalugos srityje.