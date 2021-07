Rusijoje penktą dieną iš eilės fiksuotas rekordinis mirštamumas nuo COVID-19

Be to, per parą taip pat patvirtinti 24 439 nauji užsikrėtimo koronavirusu atvejai – daugiausiai nuo sausio vidurio, kai Rusijoje baigėsi antrosios pandemijos bangos pikas.

Kovą su epidemija koordinuojančio operatyvinio štabo duomenimis, taip pat buvo užfiksuoti nauji COVID-19 pacientų paros mirštamumo rekordai Maskvoje ir Sankt Peterburge. Sostinėje ši liga pareikalavo 116, o antrame pagal dydį šalies mieste – 110 užsikrėtusiųjų gyvybių.

Ankstesnę dieną šalyje buvo skelbta apie nustatytus 23 218 naujų koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejų ir 679 anksčiau užsikrėtusių žmonių mirtį.

Nuo pandemijos pradžios Rusijoje patvirtinti iš viso 5 585 799 koronavirusinės infekcijos atvejai ir mirė 137 262 užsikrėtusių žmonių. Dar 5 053 417 COVID-19 persirgusių žmonių pasveiko.