Rusijoje nuo bėgių nulėkė traukinys, kuriuo važiavo daugiau nei 200 žmonių

Apie tai praneša rusų žiniasklaida ir socialiniai tinklai, rašo „RBC-Ukraine“.

Dalis traukinio atsidūrė vandenyje.

Skelbiama, kad incidentas įvyko trečiadienį po pietų, traukinys judėjo ruože Vorkuta–Novorosijskas. Nuo bėgių nuvažiavo devyni traukinio vagonai.

Sužeista mažiausiai 15 žmonių. Apvirtusiuose vagonuose buvo 150 keleivių. Žuvusiųjų nėra. Iš viso iš Vorkutos į Novorosijską važiavo 232 žmonės. Traukinį sudarė 14 vagonų.

Kelias netoli avarijos vietos buvo praplautas, nėra skelbiama, dėl ko tiksliai įvyko avarija.

A Vorkuta-Novorossiysk passenger train derailed in Russia



Nine out of 14 cars of the train derailed. Medics are treating the injured passengers on the spot - they have bruises and cuts. The number of injured is 70 people. At least 5 of them may be in serious condition.



In… pic.twitter.com/s1gi7D7jbi