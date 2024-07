Rusijoje – masiniai elektros atjungimai: sutrikdyta atominės veikla, nors valdžia tikina, jog nieko nenutiko

„Siekiant išvengti įrenginių gedimų ir užkirsti kelią avarinei situacijai Rostovo srities energetikos sistemoje Pietų Rostovo srities energetikos sistemoje, vadovaujantis teisės aktais, „Vieningosios energetikos sistemos operatorius“ nurodymu, įsigaliojo elektros energijos vartotojų laikino atjungimo grafikai“, – „The Moscow Times“ cituojamas „Donenergo“ pranešimas.

Elektros energijos tiekimas su trikdžiais tęsiasi jau trečią dieną. Anot Novočerkasko administracijos atstovų, bent dviejuose miesto rajonuose įvesti laikini elektros energijos tiekimo ribojimai.

REKLAMA

REKLAMA

Elektros tiekimo problemos tęsiasi ir okupuotame Krymo pusiasalyje. „Dėl anomalių karščių ir išaugusio krūvio Rusijos pietinės dalies energetikos sistemai, o taip pat siekiant išsaugoti Krymo Respublikos energetikos infrastruktūros tvarumą, liepos 19-ąją įvestas elektros energijos vartojimo pusiasalyje ribojimas“, – skelbiama „Krymenergo“.

REKLAMA

Elektros tiekimas bus stabdomas didžiuosiuose pusiasalio miestuose: Simferopolyje, Jaltoje, Eupatorijoje, Kerčėje ir kituose.

Sugedo Rostovo atominė elektrinė

Didelio masto problemos Rusijos pietuose prasidėjo liepos 16-ąją dėl Rostovo atominės elektrinės gedimo. Tuomet automatinės saugumo sistemos atjungė vieną iš energijos blokų dėl turbogeneratoriaus gedimo.

Tiesa, dar trečiadienio rytą „Rosenergoatom“ skelbė, kad pirmasis energijos blokas Rostovo AE įjungtas po „klaidingo apsaugos suveikimo“ ir veikia be trikdžių.

REKLAMA

REKLAMA

Nepaisant to, tiek visą trečiadienį, tiek ir vėlesnėmis dienomis, regione buvo įvestas elektros energijos ribojimas.

Viena galingiausių atominių elektrinių Rusijoje

Rostovo AE yra netoli Volgodonsko miesto. Ją sudaro keturi energijos blokai. Tai didžiausia šalies pietuose esanti elektrinė, kurios galia siekia 4 GW. Įrenginys yra tarp trijų didžiausių pagal gamybos apimtis Rusijoje ir tiekia elektros energiją pietiniams regionams ir Šiaurės Kaukazo regionui, kuriuose gyvena daugiau kaip 26 mln. žmonių. Birželio 22 d. planinei techninei priežiūrai buvo sustabdytas trečiasis AE energijos blokas. Antrasis ir ketvirtasis energijos blokai dirba įprastu režimu, jų galia – 1,7 GW.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Per pastarąsias dvi savaites Krasnodaro regione buvo stebimi masiniai elektros energijos tiekimo sutrikimai. Didžiausio masto avarija įvyko liepos 9 d., kai 325 tūkst. gyventojų Kubanė liko be šviesos. Energetikos ministerija teigė, kad to priežastis buvo „didelis sezoninis vartojimas, kurį lėmė vasaros temperatūros pakilimai“: norėdami pabėgti nuo karščio, žmonės masiškai įjungdavo oro kondicionierius ir ventiliatorius, o tinklai neatlaikė tokios apkrovos.

Dėl šios priežasties valdžios institucijos įvedė tęstinius elektros energijos tiekimo nutraukimus keliose gyvenvietėse, įskaitant Novorosijską. Be Krasnodaro krašto, panašių priemonių liepos 6 d. buvo imtasi ir Rostovo srityje.