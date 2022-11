Rusija skelbia: atsiras nauja karinė bendrovė, bus pavadintas „Šv. Andriejaus kryžiumi“

Apie naujo bataliono sukūrimą pranešė Kronštato Šv. Mikalojaus karinio jūrų laivyno katedros bendruomenės atstovai.

Teigiama, kad batalionas bus pavadintas „Šv. Andriejaus kryžiumi“, o patys šauktiniai bus treniruojami ir vėliau išsiųsti į karą Ukrainoje.

#Russia is creating an #Orthodox PMC with the name "St. Andrew's Cross".



Representatives of the community of the #Kronstadt Naval Cathedral announced the creation of volunteer battalions to be sent to war. pic.twitter.com/1dGr1FfqQr