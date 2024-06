Rusija per parą Ukrainoje neteko daugiau nei 1 tūkst. karių

Ukrainos karinių pajėgų Generalinis štabas sekmadienį paskelbė, kad nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2024 m. birželio 23 d. Rusija Ukrainoje neteko 534 360 kareivių.

Be to, Ukrainos gynėjai iki šiol sunaikino iš viso 8 019 priešo tankų (+10 per parą), 15 398 šarvuočius (+15), 14 195 artilerijos sistemas (+61), 1 108 reaktyvinės salvinės ugnies sistemas, 863 oro gynybos sistemas (+2), 359 lėktuvus, 326 sraigtasparnius, 11 355 dronus (+50), 2 321 sparnuotąją raketą (+13), 28 laivus ar katerius, 1 povandeninį laivą, 19 248 transporto priemones (+44) ir 2 377 specialiosios technikos vienetus (+8).