Rusija nuteisė keturis į nelaisvę paimtus Ukrainos karius

Prie Azovo jūros esantis Mariupolis atiteko Rusijos pajėgoms po to, kai praėjusį pavasarį per mėnesį trukusią apgultį buvo beveik sulygintas su žeme, ir nuo to laiko jį yra užėmusi Rusijos kariuomenė.

Pernai Rusijai perėmus Mariupolio kontrolę, į nelaisvę pateko tūkstančiai ukrainiečių kovotojų. Kai kurie iš jų buvo išsiųsti į Rusiją arba teisiami Maskvos remiamų teismų okupuotoje Rytų Ukrainoje.

Maskvos tyrimų komitetas pranešė, kad trys Ukrainos tankų bataliono kariai – Aleksejus Kovalas, Andrijus Čumakas ir Valerijus Federovičius – buvo nuteisti kalėti 26 metus.

Okupuotoje Donecko srityje jie buvo pripažinti kaltais dėl šiurkštaus elgesio su civiliais gyventojais Mariupolyje.

Komitetas teigė, kad šie vyrai nuo 2022 metų kovo iki balandžio apšaudė administracinį pastatą, taip pat kaltino juos pasikėsinimu nužudyti ir turto sugadinimu.

Rusija taip pat pranešė, kad Ukrainos kariuomenės snaiperiui Ihoriui Kleščiunovui, pripažintam kaltu dėl keturių taikių civilių gyventojų nužudymo, skirta laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė.

Tyrimų komitetas teigė, kad 2022 metų kovą jis nušovė tris neginkluotus vyrus, kurie buvo netoli kovinių pozicijų, ir dar vieną vyrą, kuris nedalyvavo ginkluotame konflikte.

Pastaraisiais mėnesiais Rusija nuteisia vis daugiau į nelaisvę paimtų Ukrainos karių.

Tas pats teismas prieš mažiau nei savaitę skyrė 26 metų laisvės atėmimo bausmes kitiems dviem į nelaisvę paimtiems Ukrainos kariams.

Teisių gynimo grupės ir Vakarų šalys kritikuoja Maskvą dėl teismo procesų prieš paimtus į nelaisvę Ukrainos karius, kurie vyksta okupuotoje Ukrainos teritorijoje arba pačioje Rusijoje.