Rusija gavo įsakymą šturmuoti bet kokia kaina: Zelenskis skelbia detales

Apie tai gavęs Ukrainos saugumo tarnybos (UST) vadovo Vasylio Maliuko ataskaitą platformoje „Telegram“ paskelbė šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis.
„Ypač norėčiau padėkoti Ukrainos saugumo tarnybos Specialiųjų operacijų centro „A“ kariams, kurie vykdo aktyvias operacijas Pokrovsko sektoriuje. Pastebime, kad Rusijos kariams įsakyta bet kokia kaina šturmuoti mūsų pozicijas. Dėl to rusų nuostoliai gerokai išaugo.
Neatsižvelgiant į kitų mūsų gynybos ir saugumo pajėgų sudedamųjų dalių pasiektus rezultatus, vien Saugumo tarnybos kariai ir tik Pokrovsko sektoriuje dabar per dieną likviduoja daugiau nei po 100 okupantų. Iš viso per pastarąjį mėnesį Ukrainos saugumo tarnybos Specialiųjų operacijų centro „A“ kariai neutralizavo 3 028 okupantus – kiekvienas atvejis buvo tinkamai patikrintas“, – rašė jis.
Zelenskis davė leidimą vykdyti operacijas, kuriomis „siekiama sumažinti Rusijos karinį potencialą“
V. Zelenskis pažymėjo, kad UST ir toliau siekia sunaikinti Rusijos žvalgybos tinklus. Jis pažymėjo davęs leidimą vykdyti operacijas, kuriomis „siekiama sumažinti Rusijos karinį potencialą“.
Prezidentas pasakojo, kad susitikimo metu buvo išsamiai aptartas tarnybos kovinis darbas. V. Zelenskis padėkojo visiems operacijose dalyvaujantiems kariams.
„Vasylis Maliukas pateikė ataskaitą apie mūsų tolimųjų smūgių, kuriuos atliko Saugumo tarnybos pajėgos, rezultatus. Svarbu, kad Ukrainos tolimojo nuotolio dronai-raketos demonstruoja vis didesnį veiksmingumą. Taip pat pasiekiame reikšmingų rezultatų naikindami Rusijos priešlėktuvinės gynybos sistemas“, – pažymėjo jis.
Kaip pranešė „Ukrinform“, Ukrainos saugumo tarnyba sulaikė Rusijos federalinės saugumo tarnybos agentą, kuris, prisidengdamas tarptautiniu krovinių vežėju, dalyvavo koordinuojant Rusijos smūgius Ukrainai.
