Sankt Peterburge savo dukros akyse nušautas žymus architektas

„Jis su dukra ėjo prie lifto, ten jo laukė vyras, kuris į jį ir šovė. Tada šaulys nusileido į žemiau esantį butą ir jį padegė“, – pasakojo jis.
Septyniasdešimties metų sulaukęs architektas buvo nušautas savo namuose prestižiniame gyvenamajame komplekse „Tsarskaya Stolitsa“.
Įvykio metu jis ruošėsi vežti dukrą į mokyklą, išsiaiškino leidinys „Fontanka“. Po šūvio mergaitė iš karto nubėgo atgal į namus kviesti pagalbos.
Remiantis „Fontanka“ duomenimis, po nužudymo šaulys nusileido vienu aukštu žemiau ir sukėlė gaisrą. Kai gelbėtojai užgesino ugnį, vietoje buvo rastas įtariamojo žudiko kūnas.
A. Suponickis buvo vienas žymiausių Sankt Peterburgo architektų, projektavęs tokius objektus kaip Gorkovskajos, Frunzenskajos ir Park Pobedy metro stotys, Nevskio miesto rotušę ir jachtklubą „Vostochny“. Jis taip pat dalyvavo daugelyje architektūrinių projektų tiek Rusijoje, tiek užsienyje.
