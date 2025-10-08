Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Sankt Peterburge savo dukros akyse nušautas žymus architektas

2025-10-08 14:58 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-08 14:58

Trečiadienį Sankt Peterburge savo namuose buvo nušautas žymus rusų architektas Aleksandras Suponickis. Viską iš arti matė jo 10-metė dukra, praneša RBC, remdamasis savo šaltiniais teisėsaugos institucijose. Šaulys vėliau nusižudė.

Sankt Peterburge savo dukros akyse nušautas žymus architektas (nuotr. Telegram)

Trečiadienį Sankt Peterburge savo namuose buvo nušautas žymus rusų architektas Aleksandras Suponickis. Viską iš arti matė jo 10-metė dukra, praneša RBC, remdamasis savo šaltiniais teisėsaugos institucijose. Šaulys vėliau nusižudė.

0

„Jis su dukra ėjo prie lifto, ten jo laukė vyras, kuris į jį ir šovė. Tada šaulys nusileido į žemiau esantį butą ir jį padegė“, – pasakojo jis.

Septyniasdešimties metų sulaukęs architektas buvo nušautas savo namuose prestižiniame gyvenamajame komplekse „Tsarskaya Stolitsa“.

Įvykio metu jis ruošėsi vežti dukrą į mokyklą, išsiaiškino leidinys „Fontanka“. Po šūvio mergaitė iš karto nubėgo atgal į namus kviesti pagalbos.

Remiantis „Fontanka“ duomenimis, po nužudymo šaulys nusileido vienu aukštu žemiau ir sukėlė gaisrą. Kai gelbėtojai užgesino ugnį, vietoje buvo rastas įtariamojo žudiko kūnas.

A. Suponickis buvo vienas žymiausių Sankt Peterburgo architektų, projektavęs tokius objektus kaip Gorkovskajos, Frunzenskajos ir Park Pobedy metro stotys, Nevskio miesto rotušę ir jachtklubą „Vostochny“. Jis taip pat dalyvavo daugelyje architektūrinių projektų tiek Rusijoje, tiek užsienyje.

