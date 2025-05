Rusas migrantas JAV pavogė 2 mln. eurų vertės jachtą ir spruko nuo policijos

29-erių Nikolajus Vilkovas, gyvenantis Šiaurės Karolinoje, pirmadienio popietę įlipo į beveik 21 metro ilgio laivą ir bandė pabėgti iš prieplaukos.

Martino apygardos sausumos ir jūrų pajėgų pareigūnai buvo priversti taranuoti jachtą, kad ji nebegalėtų plaukti.

Pranešama, jog N. Vilkovas atsisakė pasiduoti, kai pareigūnai įlipo į laivą, todėl buvo panaudotos ašarinės dujos, kad jis išliptų.

Vėliau jam buvo pareikšti kaltinimai dėl transporto priemonės vagystės ir pabėgimo.

Nepaisant ankstesnių susidūrimų su teisėsauga, N. Vilkovas tvirtino, kad nemoka anglų kalbos, todėl tyrimui padėti buvo pasikviestas Rusijos vertėjas iš Vidaus saugumo departamento.

Policijos teigimu, N. Vilkovas taip pat įtariamas ir mažesnės valties vagyste, kurią bandė įvykdyti anksčiau.

🧵 Russian Nikolai Vilkov stole a $2.5M yacht in Florida and tried to flee to the Bahamas last week.

SWAT had to use tear gas.

Pretended not to know English & repeatedly lied.

Entered US as a refugee in Dec 2022 with his wife Daria and child.

They returned to Russia in 2024. pic.twitter.com/FvWHaHJRvV