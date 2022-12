Rusai Ukrainoje griebėsi strategijos, kurios Vakarų kariai nebenaudoja dešimtmečius – britų žvalgai

Žvalgų teigimu, Rusijos pajėgos pažeidžiamos netiesioginių smūgių iš šiuolaikinių tiksliųjų ginklų.

„Kaip rodo nuotraukos, pastarosiomis savaitėmis Rusijos kariai ir toliau dėjo daug pastangų kurdami plačias gynybines pozicijas palei fronto liniją. Šiaurinis sektorius aplink Svatovės miestą tikriausiai yra jų prioritetas“, – teigia britų žvalgai.

Jie pastebėjo, kad priešo gynybiniai įtvirtinimai statomi pagal Antrojo pasaulinio karo principus. Labiausiai tikėtina, kad jie yra pažeidžiami šiuolaikinių didelio tikslumo ginklų.

„Didelių gynybinių linijų statyba iliustruoja, kad Rusija grįžta prie pozicinio karo, kurio didžioji dalis šiuolaikinių Vakarų kariuomenių pastaraisiais dešimtmečiais atsisakė“, – reziumavo britų žvalgyba.

