Rumunijos nacionalistas Georgescu pareiškė, kad traukiasi iš politikos

Prokurorai taip pat ketina antradienį apklausti C. Georgescu, kadangi jis viename interviu citavo rumunų fašistinės ir antisemitinės organizacijos lyderį.

Buvęs aukštas vyriausybės pareigūnas išgarsėjo praėjusių metų lapkritį, kai netikėtai laimėjo pirmąjį prezidento rinkimų turą.

Tačiau Rumunijos konstitucinis teismas netikėtai anuliavo rinkimus, kilus įtarimams dėl Rusijos kišimosi ir masinės C. Georgescu reklamos „TikTok“ platformoje.

Šį mėnesį pakartotiniuose rinkimuose ES palankus centristas Nicusoras Danas nugalėjo nacionalistą George‘ą Simioną, kuris nusprendė kandidatuoti po to, kai C. Georgescu buvo uždrausta dalyvauti rinkimuose, ir buvo pažadėjęs, kad, jei laimės, C. Georgescu taps ministru pirmininku.

Bukarešto meras nuo 2020 m. N. Danas pirmadienį buvo prisaikdintas prezidentu.

Pirmadienį vėlai vakare paskelbtame vaizdo įraše C. Georgescu, kuris nėra jokios politinės partijos narys, sakė, kad „neturi ketinimų užimti jokio posto Rumunijos valstybėje ar vadovauti kokiai nors politinei partijai“.

„Būsiu pasyvus visuomeninio ir socialinio gyvenimo stebėtojas“, – pareiškė 63-ejų metų vyras.

Prokurorai apklaus C. Georgescu dėl jo žodžių interviu, kuriame jis citavo Corneliu Zeleą Codreanu, Rumunijos fašistinės grupuotės lyderį laikotarpiu tarp Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų, teisėsaugos šaltinis pranešė AFP.

Vasario mėnesį C. Georgescu buvo apkaltintas bandymu kurstyti „veiksmus prieš konstitucinę santvarką“, „melagingais pareiškimais“ apie savo finansus anuliuotų prezidento rinkimų metu ir kitais dalykais.

C. Georgescu, vakcinų priešininkas ir nacionalistas, save apibūdinantis kaip JAV prezidento Donaldo Trumpo „ultra-pro“ (šalininką), neigia padaręs kokius nors pažeidimus.