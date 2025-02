C. Georgescu, kuris praėjusių metų Rumunijos prezidento rinkimuose kandidatavo į šalies vadovo postą, buvo sulaikytas ir pristatytas į Generalinę prokuratūrą apklausai kaip įtariamasis, praneša televizijos kanalai Antena 3 CNN ir Romania TV. Pasak Antena 3 CNN šaltinių prokuratūroje, pats C. Georgescu palaikė ryšius su Rusijos ambasados darbuotojais, o jo bendražygis Horatiu Potra prieš rinkimus lankėsi Maskvoje. Televizijos kanalo duomenimis, C. Georgescu asmens sargybinio mergina palaiko ryšius su kadyrovcais.

Išsamesnė informacija

Kaip skelbia Antena 3 CNN, C. Georgescu kaltinamas priklausymu fašistinei organizacijai, ginčytinų ideologijų ir istorinių veikėjų propagavimu viešojoje erdvėje bei informacijos skleidimu, galinčiu kelti grėsmę nacionaliniam saugumui.

Tyrimo metu buvo rasta kompromituojančių pokalbių ir įrašų, įskaitant telefono skambučius su Rusijos ambasados darbuotojais ir diskusijas apie patriotų gvardijos organizavimą valstybės institucijų perėmimui, praneša Antena 3 CNN. Prokuratūros šaltinių duomenimis, yra aiškių įrodymų, kad C. Georgescu rinkimų kampaniją finansavo Rusija.

C. Georgescu apsaugoje, kaip teigia Antena 3 CNN šaltiniai, buvo žmonių, susijusių su Rusija – H. Potra ir Marinas Burca. H. Potra – buvęs Prancūzijos Užsienio legiono karys, siejamas su Wagner grupuote. Apie jį rašoma, kad jis vadovavo samdinių grupei Kongo Demokratinėje Respublikoje. 2024 m. gruodžio pradžioje Rumunijos žiniasklaida pranešė, jog H. Potra buvo suimtas dėl to, kad kartu su 20 samdinių, priklausančių C. Georgescu apsaugai, vyko į Bukareštą įvykdyti smurtinių veiksmų.

Pasak Antena 3 CNN, H. Potra prieš prezidento rinkimus lankėsi Maskvoje ir Rusijos ambasadoje. Trečiadienį vykdytų kratų metu prokurorai konfiskavo daugiau nei 1,5 mln. eurų, dalis jų buvo rasta H. Potra seifuose. C. Georgescu bendražygis taip pat turėjo sunkiųjų puolamųjų ginklų ir šaudmenų.

M. Burca, kaip skelbia žiniasklaida, taip pat priklausė C. Georgescu apsaugai ir buvo kilęs iš Užsienio legiono, kur pelnė „Snaiperio“ pravardę. Antena 3 CNN praneša, kad galimai su juo susijusi Dorina Mihai kartu su juo valdė įmonę Hugo Models Management SRL. Jos Facebook paskyros viršelyje – specialiųjų pajėgų policijos pulko, pavadinto Achmato Kadyrovo vardu, vado Zamido Čalaevo nuotrauka.

Z. Čalaevo dalinys dalyvavo Mariupolio puolime ir šturmavo Azovstal gamyklą. Be to, D. Mihai buvo nufotografuota apsikabinusi su Z. Čalaevo kovotojais per kelionę į Grozną, kur, pasak Antena 3 CNN, ji susitiko su artimais Čečėnijos vadovų žmonėmis. Vienas iš susitikimo dalyvių jai padovanojo vėrinį su užrašu „LOVE“.

Daugiau konteksto

Pirmasis Rumunijos prezidento rinkimų turas įvyko lapkričio 24 d. C. Georgescu surinko 22,95 proc. balsų. Jis kritikavo Ukrainos valdžią, paramą Ukrainai kare prieš Rusiją ir NATO politiką. Po dviejų savaičių Rumunijos Konstitucinis Teismas rinkimų rezultatus anuliavo dėl informacijos apie galimą Rusijos kišimąsi.

Buvęs šalies prezidentas Klausas Iohannis gruodį paviešino Rumunijos specialiųjų tarnybų dokumentus, kuriuose teigiama, kad C. Georgescu populiarumas TikTok platformoje buvo skatinamas pagal Rusijos žiniasklaidos užsakymą. C. Georgescu deklaravo nulinį biudžetą rinkimų kampanijai, tačiau Rumunijos specialiosios tarnybos išsiaiškino, kad rumunas Bogdanas Peškira per savo TikTok paskyrą finansavo kampaniją, išleisdamas daugiau nei 1 mln. eurų.

Be to, buvęs prezidentas teigė, kad C. Georgescu „konsultavosi“ su Kremliaus ideologu Aleksandru Duginu.