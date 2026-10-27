Rinkimus pralaimėjęs Bolsonaras pabėgo iš Brazilijos: su šeima išvyko į JAV

„CNN Brasil“ taip pat pranešė, kad F. Bolsonaro su žmona ir dviem dukterimis išvyko į JAV.
Prieš tai buvo kilę daug spėlionių dėl F. Bolsonaro buvimo vietos. Praėjusį sekmadienį jis pralaimėjo antrąjį prezidento rinkimų turą prezidentui Luizui Inácio Lula da Silvai, o pirmadienį jam buvo uždrausta išvykti iš šalies.
Brazilijos teismas buvo nurodęs F. Bolsonaro atiduoti savo pasus dėl vykstančio pinigų plovimo tyrimo.
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