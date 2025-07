„Reuters“: keršydamas JAV, Iranas ruošėsi užminuoti Hormūzo sąsiaurį

Pasak jų, Irano kariškiai netrukus po to, kai Izraelis pradėjo oro antskrydžius, į Persijos įlankoje esančius laivus pakrovė jūrines minas. Tai sustiprino Vašingtono nuogąstavimus, kad Teheranas rimtai ketina blokuoti vieną judriausių pasaulyje laivybos kelių ir sukelti rimtų nepatogumų pasaulinei prekybai. Galiausiai minos nebuvo padėtos sąsiauryje, tačiau vis dar neaišku, ar jos buvo iškrautos iš laivų.

Agentūros „Reuters“ šaltiniai pripažino, kad Iranas iš tikrųjų neketino užminuoti sąsiaurio, tačiau grasinimu pasinaudojo kaip triuku daryti įtaką JAV.

REKLAMA

REKLAMA

Nepaisant to, Irano parlamentas balsavo už sąsiaurio blokavimą po to, kai JAV atakavo tris šalies branduolinius objektus. Tuo pat metu islamo respublikos Aukščiausioji nacionalinio saugumo taryba turėjo priimti galutinį sprendimą, tačiau to nepadarė.

REKLAMA

Baltieji rūmai pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris liko atviras dėl „puikiai įvykdytos operacijos „Vidurnakčio plaktukas“, kuri „gerokai susilpnino“ Iraną, taip pat dėl sėkmingos kampanijos prieš husius.

Hormūzo sąsiauris – gyvybiškai svarbus tarptautinei prekybai

Hormūzo sąsiauris jungia Persijos įlanką ir Omano įlanką Arabijos jūroje. Jis yra tarp Irano ir Omano ir didžiąja dalimi patenka į abiejų šalių teritorinius vandenis. Saudo Arabija, Jungtiniai Arabų Emyratai, Kuveitas ir Irakas per sąsiaurį eksportuoja didžiąją dalį savo naftos.

REKLAMA

REKLAMA

Pasak „Vortexa“, nuo 2022 m. pradžios iki 2025 m. gegužės mėn. dienos srautas buvo nuo 17,8 iki 20,8 mln. barelių. Šios siuntos daugiausia keliauja į Aziją. Be to, beveik visas suskystintų gamtinių dujų eksportas iš Kataro, vieno didžiausių tiekėjų pasaulyje, vyksta per šį sąsiaurį.

Užblokavus Hormūzo sąsiaurį gali smarkiai išaugti pasaulinės energijos kainos, pažymi „Reuters“. Irako užsienio reikalų ministras įspėjo, kad dėl maždaug 5 mln. barelių naftos per dieną iš Persijos įlankos praradimo naftos kainos gali pakilti iki 200-300 JAV dolerių už barelį.