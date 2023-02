„Reuters“: JK nori jau pavasarį pradėti apmokyti ukrainiečių pilotus valdyti NATO naikintuvus

Jis pridūrė, kad Londonas dar neapsisprendė, ar siųsti kovinius lėktuvus.

„Tikimės pavasarį priimti pirmuosius ukrainiečių pilotus į mokymus, aišku, norime, kad jie prasidėtų kuo greičiau“, – žurnalistams sakė jis ir pridūrė, kad sprendimas dėl naikintuvų tiekimo nebuvo priimtas.

Gynybos sekretorius Benas Wallace'as buvo įpareigotas ištirti, kokius lėktuvus Didžioji Britanija galėtų suteikti Ukrainai.

„Premjeras nurodė gynybos sekretoriui pasidomėti, kokius lėktuvus galėtume suteikti, tačiau, kad būtų aišku, tai yra ilgalaikis sprendimas, o ne trumpalaikė galimybė, kurios Ukrainai dabar labiausiai reikia“, – sakė R. Sunako atstovas spaudai.

Jungtinėje Karalystėje Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui sakant kalbą, jis užsiminė, kad iš partnerių tikisi sulaukti karinės paramos naikintuvais. Netrukus po to JK premjero Rishi Sunako biuras paskelbė, kad Jungtinė Karalystė išnagrinės galimybę siųsti naikintuvus į Ukrainą. Tuo tarpu buvęs JK premjeras Borisas Johnsonas „Twitter“ rašė, kad nėra, ko prarasti, jei naikintuvai Ukrainai bus suteikti nedelsiant.

„Ačiū, prezidente Zelenski. Jūsų galinga ir aistringa kalba turi būti išgirsta. Neturime, ko prarasti ir galime pasiekti daug, jei suteiktume lėktuvus dabar“, – „Twitter“ rašė Borisas Johnsonas.

V. Zelenskis per kalbą Londone taip pat padėkojo B. Johnsonui, primindamas, kad prasidėjus plataus masto karui jis parodė „išmintį ir charakterį“.

