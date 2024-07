Rekordinis skaičius Jungtinės Karalystės ministrų pralaimėjo visuotinius rinkimus

Devyni ministro pirmininko R. Sunako komandos nariai nebuvo perrinkti į parlamentą, tai viršijo ankstesnį 1997 m. rekordą, kai nebuvo perrinkti septyni vyriausybės nariai. Vietą parlamente prarado beveik metus dirbęs Jungtinės Karalystės gynybos sekretorius Grantas Shappsas, kandidatavęs apygardoje šiauriau Londono, taip pat Bendruomenių rūmų lyderė Penny Mordaunt, sulaukusi tarptautinio dėmesio, kai pernai gegužę per karaliaus Karolio III karūnavimo ceremoniją nešė kardą, ji kandidatavo Portsmute, Anglijos pietinėje pakrantėje. Buvusi gynybos sekretorė du kartus mėgino tapti torių lydere, o po ketvirtadienį vykusių rinkimų R. Sunakui atsistatydinus, kaip tikimasi, jai bus siūloma pamėginti dar kartą.

Tarp kitų į parlamentą neišrinktų torių yra švietimo sekretorė Gillian Keegan, teisingumo sekretorius Alexas Chalkas, kultūros sekretorė Lucy Frazer, transporto ir mokslo sekretorė Michelle Donelan. Neišrinktas ir veteranų ministras Johnny Merceris ir už „Brexitą“ pasisakęs parlamento narys Jacobas Reesas-Moggas.

Dar viena sensacija – vietą parlamente praradusi buvusi JK ministrė pirmininkė Liz Truss, 2022 m. valdžiusi šalį 49 dienas. Ji buvo parlamento narė nuo 2010 m., tačiau 630 balsų skirtumu pralaimėjo varžovui leiboristui savo Norfolko pietvakarių rinkimų apygardoje rytinėje Anglijoje.

Akivaizdu, kad rinkėjams atsibodo 14 metų valdę konservatoriai. Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas R. Sunakas sakė, kad tai buvo „sunki naktis“ ir kad rinkimus laimėjo Leiboristų partija. Jis sakė prisiimantis „atsakomybę“ už savo partijos pralaimėjimą ir paskambinęs Leiboristų partijos lyderiui Keirui Starmeriui pasveikinti jį su pergale.

„Šį vakarą Britanijos žmonės paskelbė išblaivinantį nuosprendį, yra ko išmokti (...) ir aš prisiimu atsakomybę už praradimus“, - sakė R. Sunakas.

Per partijos triumfo mitingą Londono centre 61 metų K. Starmeris džiūgaujantiems aktyvistams sakė, kad „pokyčiai prasideda čia“, ir pažadėjo „nacionalinio atsinaujinimo dešimtmetį“, per kurį ne partija, o „šalis bus pirmoje“. Vis dėlto jis perspėjo, kad pokyčiai neįvyks per naktį, net ir leiboristams visoje šalyje išplėšus iš torių daug vietų.