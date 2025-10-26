Putino pasiuntinys burnoja apie „titaniškus bandymus“ sužlugdyti santykius su JAV: nepatiko, kad įvedė sankcijas

„Matome titaniškus bandymus sužlugdyti bet kokį dialogą tarp Rusijos ir JAV ir skleisti dezinformaciją“, – platformoje „Telegram“ paskelbtame vaizdo įraše sakė K. Dmitrijevas.
„Esame įsipareigoję konstruktyviam dialogui ir aiškiai perteikti Rusijos poziciją daugeliu klausimų“, – sakė į JAV penktadienį atvykęs K. Dmitrijevas.
