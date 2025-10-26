Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Putino pasiuntinys burnoja apie „titaniškus bandymus“ sužlugdyti santykius su JAV: nepatiko, kad įvedė sankcijas

2025-10-26 15:41 / šaltinis: BNS
2025-10-26 15:41

Rusų prezidento Vladimiro Putino tarptautinis pasiuntinys ekonomikos klausimais Kirilas Dmitrijevas sekmadienį pasmerkė „titaniškus bandymus“ sužlugdyti dialogą su Jungtinėmis Valstijomis, jam lankantis šioje šalyje, reaguojant į Vašingtono įvestas sankcijas Rusijos naftos bendrovėms. 

Putino pasiuntinys burnoja apie „titaniškus bandymus“ sužlugdyti santykius su JAV: nepatiko, kad įvedė sankcijas(nuotr. SCANPIX)

2

„Matome titaniškus bandymus sužlugdyti bet kokį dialogą tarp Rusijos ir JAV ir skleisti dezinformaciją“, – platformoje „Telegram“ paskelbtame vaizdo įraše sakė K. Dmitrijevas.

„Esame įsipareigoję konstruktyviam dialogui ir aiškiai perteikti Rusijos poziciją daugeliu klausimų“, – sakė į JAV penktadienį atvykęs K. Dmitrijevas.

