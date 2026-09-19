Putino balsavimas internete tapo tikru „hitu“: dėmesį patraukė viena detalė

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Apie tokius atvejus praneša komunistų ir „Jabloko“ partijų stebėtojai. Tačiau daugiau kaip 1 300 tokių stebėtojų buvo neįleisti į apylinkes arba sulaikyti. Nepriklausomi tarptautiniai stebėtojai proceso nestebi.
Eilės ne tik prie degalinių, bet ir prie rinkimų apylinkių – skelbia rusas, filmuojantis tiesiai iš gamyklos Jekaterinburge balsuoti suvežtus rusus. Tai antra Rusijos rinkimų spektaklio diena.
Propagandiniai kanalai demonstruoja, esą štai taip gerai nusiteikę, tačiau veidus nusukę jaunuoliai laukia eilės atiduoti balsą. O rinkimų spektaklio dirigentė skelbia apie esą puikų rinkėjų aktyvumą.
„Rinkėjų aktyvumas visuose rinkimų lygiuose pranoko 30 proc. Balsavimas tęsis šiandien ir rytoj“, –Rinkimų komisijos vadovė Ella Pamfilova.
Tuo metu Syktyvkaro mieste iš rinkimų pašalintos, karui nepritariančios „Jabloko“ partijos stebėtojas fiksuoja, kad rinkėjams dalijami biuleteniai, jau pažymėti už Putino „Vieningosios Rusijos“ partiją.
Nors biuleteniai jau pažymėti, pagrindiniai Kremliaus veikėjai propagandiniais kanalais agituoja rusus atlikti vaidmenį rinkimų spektaklyje.
„Visi, kurie dalyvauja rinkimuose balsuodami, priartina mūsų pergalę prieš priešą“, – sakė Saugumo tarybos pirmininkas Dmitrijus Medvedevas.
Taip kviečiamų valią pareikšti rusų balsalapiai spardomi kojomis ir grūdami į maišus kaip šiukšlės.
O nepatogius vaizdus fiksuojančiais komunistų ir „Jabloko“ partijų stebėtojais atsikratoma. Iki šiol daugiau kaip 1 300 buvo neįleisti į rinkimų apylinkes arba sulaikyti.
Praneša apie grasinimus valstybės tarnautojams
Su Putino „Vieningąja Rusija“ panorusių konkuruoti partijų atstovai praneša apie grasinimus valstybės tarnautojams balsuoti, antraip bus atleisti. O Jakutske mokytojai esą ne tik spaudžiami balsuoti, bet ir raportuoti, ar balsavo mokinių tėvai.
„Prezidentas mus visus paragino pasinaudoti konstitucine teise ir priimti teisingą sprendimą, kad rinkimų rezultatai įrodytų Rusijos visuomenės brandą ir atsparumą“, – kalbėjo Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas.
Tikru hitu internete tapo V. Putino balso atidavimo šou. V. Putinas prisimerkęs įsistebeilija į ekraną, nerangiai vedžioja kompiuterio pelę, kol pavyksta atiduoti balsą.
O pasirodžius ekranui, dėmesį patraukė ne sveikinimas dėl atiduoto balso, o „Microsoft“ pranešimas, rodantis, kad prezidento kompiuteryje veikia piratinė „Windows“ sistema. Po invazijos į Ukrainą „Microsoft“ pasitraukė iš Rusijos rinkos.
Geriau nei naudotis kompiuteriu Putinas moka skleisti propagandą. Rinkimų įkarštyje diskutuoja apie ginklavimąsi, esą būtiną dėl Europos keliamos grėsmės.
„NATO pučiasi, plečiasi ir jau skverbiasi į kitus pasaulio regionus. Kai kurie Europos lyderiai atvirai deklaruoja, kad ruošiasi karui su Rusija“, – kalbėjo Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.
Tuo metu Donaldas Trumpas sako, kad Rusija jau penkerius metus atakuoja Europos valstybes. D. Trumpas pasirašė anksčiau šią savaitę Kongreso patvirtintą naują sankcijų paketą Rusijai.
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