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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Putinas turi 8-metę anūkę: jos tėvas – Igoris Zelenskis

2026-09-25 18:24 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Tadas Kalvaitis
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-09-25 18:24
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Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino dukra, „Innopraktika“ fondo vadovė Katerina Tichonova (jauniausia diktatoriaus dukra) ir baleto choreografas Igoris Zelenskis augina 8 metų dukrą. Mergaitės vardas – Elza Igorevna Tichonova, rašo „Proekt“ žurnalistai.

Vladimiras Putinas | Scanpix nuotr.

Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino dukra, „Innopraktika“ fondo vadovė Katerina Tichonova (jauniausia diktatoriaus dukra) ir baleto choreografas Igoris Zelenskis augina 8 metų dukrą. Mergaitės vardas – Elza Igorevna Tichonova, rašo „Proekt“ žurnalistai.

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V. Putino anūkė gavo motinos pavardę, kuri yra išgalvota, tačiau jai buvo paliktas tėvo tėvavardis. Pažymima, kad Igoris Zelenskis nėra susijęs su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.

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Tyrimo autoriai spėja, kad V. Putino anūkės vardas parinktas pagal animacinio filmuko „Ledo šalis“ (angl. „Frozen“) heroję – princesę Elzą. Spėjimas kilo dėl to, kad K. Tichonova žinoma kaip didelė Holivudo gerbėja. Savo vestuvių su pirmuoju vyru Kirilu Šamalovu metu ji atliko amerikiečių animacinio filmo „Princesė Anastasija“ (angl. „Anastasia“) princesės dainą.

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„Proekt“ žurnalistai išaiškino mergaitės vardą analizuodami nutekėjusią Federalinės pasienio tarnybos duomenų bazę. 2019 m. lapkričio mėn., dar nesulaukusi 2 metų, ji kartu su mama ir tėvu skrido į Miuncheną vokiečių aviakompanijos „Air Hamburg“ (dabar „VistaJet“) lėktuvu.

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Putinas slepia šeimos narius

Rusijos diktatorius V. Putinas itin slepia savo šeimos narius, jie gyvena prisidengę kitomis, išgalvotomis, pavardėmis.

V. Putinas turi tris dukras: Mariją Voroncovą ir Kateriną Tichonovą nuo buvusios žmonos Liudmilos utinos. Trečioji, anot „Proekt“ žurnalistų, nesantuokinė dukra nuo Svetlanos Krivonogich – Luiza Rozova.

„Proekt“ duomenimis, diktatorius taip pat turi du sūnus, kurių mama – gimnastė Alina Kabajeva – Ivaną ir Vladimirą Spiridonovus.

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2026-09-25 18:49
Zelenskis puteno gimine qisa (y)
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