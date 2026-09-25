Politinis susidorojimas? Maskvoje sulaikytas „rinkimus“ Rusijoje kritikavęs politologas

Maskvos Perovo rajono teismas A. Kynevas paskyrė kardomąją priemonę – suėmimą. Politologo advokatas patvirtino sulaikymą. A. Kynevas nepripažįsta savo kaltės.
Politologas aktyviai komentavo rugsėjo 18–20 d. vykusius rinkimus į Valstybės Dūmą. Jis tvirtino, kad be agresyvaus „balsų klastojimo“ rinkėjų aktyvumas būtų sudaręs apie 40 proc. vietoj skelbiamų 59,8 proc., o „Vieningoji Rusija“ būtų sulaukusi ne daugiau kaip 35 proc. balsų (Centrinė rinkimų komisija skelbia, kad V. Putino partija surinko 58,21 proc.). Jo vertinimu, tai „buvo neteisingiausi ir labiausiai suklastoti Dūmos rinkimai“.
Valdančioji partija išlaikė konstitucinę daugumą parlamente, leidžiančią jai priimti bet kokius Kremliui reikalingus įstatymus. „Vieningoji Rusija“ gavo rekordiškai daug mandatų – 349.
Kaip rašo „The Moscow Times“, prieš sulaikymą A. Kynevas paskelbė įrašą, kuriame rašė, kad „labai pavargau keturis mėnesius dirbdamas iki išsekimo, vienas atlikdamas sudėtingą stebėseną, kurios pagrindu buvo parašytos 4 viešos ataskaitos“.
„Man reikia bent šiek tiek pailsėti ir atsigauti dvasiškai. Todėl artimiausiu metu rašysiu šiek tiek rečiau, reikia pasikrauti vidinius akumuliatorius… Bet dariau ir darysiu tai, kas, manau, yra reikalinga“, – rašė jis.
2026 m. vasario mėn. Rusijos Teisingumo ministerija paskelbė politologą „užsienio agentu“. Pasak ministerijos, jis „skleidė klaidingą informaciją“ apie Rusijos valdžios politiką ir šalies rinkimų sistemą, taip pat bendradarbiavo su organizacija, įtraukta į „nepageidaujamų“ sąrašą.
Rusijoje likęs žinomas žiniasklaidos veikėjas Aleksejus Venediktovas socialiniuose tinkluose pranešė, kad šiuo metu suimtas A. Kynevas kaltės nepripažįsta.
Politologą gynė ir jo kolega Konstantinas Kalačiovas.
„Galiu jį sieti su kuo tik nori, bet tik ne su tuo, – platformoje „Telegram“ apie kaltinimus dėl narkotikų sakė K. Kalačiovas. – Gyvename keistais laikais, kai niekas nėra nuo nieko apsaugotas.“
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