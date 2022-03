Putinas jau ieško kaltų: skelbiama apie iš darbo atleistą vieną „Rosgvardija“ vadų

„Trys nepriklausomi šaltiniai skelbia, kad „Rosgvardija“ vadovo pavaduotojas (Rusijos vidaus kariuomenės daliniai, kurie patyrė didžiulių nuostolių Ukrainoje) Romanas Gavrilovas buvo sulaikytas FST. Gavrilovas taip pat dirbo ir Federalinėje apsaugos tarnyboje, Putino saugumo tarnyboje“, – savo „Twitter“ paskyroje rašė jis.

Galimos sulaikymo priežastys kol kas nėra atskleidžiamos. Kai kurie šaltiniai tvirtina, kad priežastis – „karinės informacijos nutekinimas, nulėmęs žmonių žūtis“, dar du aiškino, kad tai buvo dėl „degalų naudojimo ne pagal paskirtį“.

Three independent sources report that the deputy chief of Russia's Rosgvardia (a unit of RU's interior army which has had tremendous losses in Ukraine), Gen. Roman Gavrilov has been detained by FSB. Gavrilov had also previously worked in FSO, Putin's security service.