Prorusiški programišiai atakavo Italijos užsienio reikalų ministerijos ir Milano oro uostų portalus

Pasak užsienio reikalų ministro Antonio Tajanio, tai jau trečioji kibernetinė ataka prieš jo vadovaujamą ministeriją per tris dienas. „Šiandieninė ataka neabejotinai yra rusiškos kilmės“, – teigė jis. A. Tajanis sakė nurodęs ministerijoje įsteigti naują Kibernetinio saugumo ir dirbtinio intelekto departamentą. Be to, bus sustiprintos Italijos ambasadų saugumo priemonės.

Anot policijos, atsakomybę už kibernetines atakas tinkle X prisiėmė prorusiška programišių grupuotė „NoName057(16)“. Ji vis atakuoja institucijas ir strategiškai svarbius objektus NATO šalyse, kurios remia Ukrainą jos gynybinėje kovoje su Rusija.

„Mes jau tris dienas registruojame tokio tipo atakas prieš infrastruktūrą ir ministerijas“, – naujienų agentūrai „Adnkronos“ sakė pašto policijos vadas Ivanas Gabriellis. Tokias atakas esą „cikliškai“ vykdo grupuotės, remiančios Rusijos karą Ukrainoje.