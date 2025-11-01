 
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Prisiekė naujoji Moldovos vyriausybė

2025-11-01 15:09 / šaltinis: ELTA
2025-11-01 15:09

Šeštadienį Moldovos prezidentė Maja Sandu priėmė naujosios vyriausybės narių priesaikas.

Maja Sandu (nuotr. SCANPIX)

Šeštadienį Moldovos prezidentė Maja Sandu priėmė naujosios vyriausybės narių priesaikas.

0

Mokslininko ir ekonomisto Alexandru Munteanu vadovaujamos vyriausybės pagrindinis prioritetas yra iki 2028 metų užbaigti derybas dėl Moldovos stojimo į Europos Sąjunga.

Paskyrimo metu penktadienį, A. Munteanu parlamente žadėjo atsistatydinti, jeigu nepavyks pasiruošti šalies prisijungimui prie ES iki 2028 m.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. Sandu proeuropietiška Veiksmų ir solidarumo partija (PAS) rugsėjo pabaigoje laimėjo parlamento rinkimus nepaisant Rusijos bandymų daryti jiems įtaką. M. Sandu paskyrė A. Munteanu naujuoju ministru pirmininku.

Prieš tai jis dirbo bankuose Moldovoje ir Prancūzijoje, 10 metų dirbo Pasaulio banke Vašingtone, JAV.

Jis yra Moldovos, Rumunijos ir JAV pilietis, ir ilgiau nei 20 metų gyveno Ukrainos sostinėje Kyjive.

Jo vyriausybėje yra daugiau nepartinių ministrų, nei partijos PAS narių.

