Priešgaisrinė agentūra: Taivane per gaisrą ligoninėje žuvo devyni žmonės

Apie Pingdongo apskrityje liepsnojančią ligoninę pranešta maždaug 7.40 val. ryto, o netrukus po 13 val. liepsnos buvo numalšintos, internete paskelbė agentūra.

Agentūros teigimu, aštuoni per gaisrą išgelbėti žmonės vėliau buvo pripažinti mirusiais, be to, paskiau įvykio vietoje rasti vieno sudegusio asmens palaikai.

Gaisras kilo tą pačią dieną, kai salos pietus pasiekė taifūnas „Krathon“, nors Taivano valdžia šiųdviejų įvykių vieno su kitu nesieja.

Dėl taifūno Taivane jau antrą dieną uždarytos mokyklos ir biurai, o vėtra ir liūtys jau pražudė du bei sužalojo daugiau nei 100 žmonių.