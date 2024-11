Prie pat Kamalos Harris vaikystės namų apvogti lenkų žurnalistai

„TVP Info“ grupė rengė reportažą netoli namo, kuriame užaugo demokratų kandidatė į prezidentus.

Ant šaligatvio jie paliko savo įrangą, kuri buvo pavogta.

GPS sekimo įrenginio dėka jie atsekė, kad dingusi įranga yra tame pačiame rajone esančiame name. Dvi juodaodės moterys (viena iš jų buvo nepilnametė) išėjo į lauką, iš pradžių teigdamos, kad „rado“ įrangą, bet vėliau viena prisipažino, kad pati ją paėmė.

Įranga buvo grąžinta, bet policija jų nesulaikė.

Polish journalists were robbed right outside Kamala Harris’s childhood home in California



A TVP Info film crew was preparing a report near the house where the Democratic presidential candidate grew up. They left their equipment on the sidewalk, which was immediately stolen.… pic.twitter.com/rP2mMA4ar1