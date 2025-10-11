Prancūzijos prezidentas Sebastieną Lecornu vėl paskyrė ministru pirmininku

39-erių S. Lecornu pirmadienį atsistatydino praėjus vos 14 valandų po to, kai buvo pristatyta jo ministrų kabineto sudėtis ir buvo suplanuotas jo pirmasis vyriausybės posėdis.
Pirmą kartą šiose pareigose jis išbuvo mažiau nei vieną mėnesį.
Tačiau ir sąjungininkai, ir opozicija tikėjosi, kad E. Macronas šioms pareigoms pasirinks naują veidą, galintį padėti įveikti jau kelis mėnesius trunkantį paralyžių dėl taupymo biudžeto.
„Respublikos prezidentas paskyrė Sebastieną Lecornu ministru pirmininku ir pavedė jam sudaryti vyriausybę“, – vėlų penktadienį pranešė Eliziejaus rūmai.
Prancūzija atsidūrė politinėje aklavietėje po to, kai pernai vasarą E. Macronas paskelbė pirmalaikius parlamento rinkimus, tikėdamasis sustiprinti savo valdžią. Tačiau po rinkimų politinė įtampa šalyje dar labiau išaugo, nes daugiau vietų parlamente iškovojo kraštutiniai dešinieji.
S. Lecornu socialiniame tinkle „X“ po Eliziejaus rūmų pranešimo rašė, kad į premjero pareigas sugrįžo iš pareigos jausmo.
„Privalome užbaigti politinę krizę“, – pridūrė jis.
Jis pažadėjo padaryti viską, kas įmanoma, kad iki metų pabaigos Prancūzija parengtų biudžetą, pabrėždamas, jog šalies viešųjų finansų atkūrimą laiko svarbiausiu ateities prioritetu.
E. Macronas, kuris šiuo metu susiduria su didžiausia vidaus krize nuo tada, kai 2017 metais pradėjo eiti prezidento pareigas, į visuomenę dar nesikreipė.
Tačiau penktadienio naujiena, kad S. Lecornu vėl buvo paskirtas premjeru, sulaukė pasipiktinimo.
Prancūzijos „Nacionalinio sambūrio“ lyderis Jordanas Bardella (Žordanas Bardela) šį E. Macrono žingsnį pavadino „blogu pokštu“. Jis taip pat pažadėjo daryti viską, kad naujoji šalies vyriausybė atsistatydintų.
Kraštutinių kairiųjų atstovas spaudai pareiškė, kad S. Lecornu sugrįžimas į premjero pareigas yra nesąžiningas žingsnis Prancūzijos žmonių atžvilgiu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!