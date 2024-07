Prancūzijos prezidentas Macronas perspėjo Iraną dėl paramos Rusijai jos kare Ukrainoje

Be to, prancūzų lyderis naujajam Irano prezidentui pareiškė, kad reikia daryti viską, kad būtų užkirstas kelias platesniam Izraelio ir Teherano remiamos „Hezbollah“ grupuotės karui, nepaisant mirtinos raketų atakos aneksuotose Golano aukštumose, per kurią žuvo 12 jaunuolių.

E. Macronas taip pat paragino Teheraną nustoti remti destabilizuojančius veikėjus Artimuosiuose Rytuose.

Jis pridūrė, kad konflikto eskalavimas turėtų pražūtingų pasekmių regionui, kuriame jau daugiau kaip devynis mėnesius vyrauja neramumai dėl Izraelio ir islamistų grupuotės „Hamas“ karo Gazos Ruože.

Sveikindamas M. Pezeshkianą su pergale liepos pradžioje vykusiuose prezidento rinkimuose, E. Macronas pabrėžė, kad Iranui reikia realių pokyčių.