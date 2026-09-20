Prancūzijoje sulaikyti Luvre papokštavę vokiečiai

Du vyrai lipniąja juosta prie sienos priklijavo du 30 x 40 cm dydžio paveikslus salėje, į kurią lankytojai plūsta pamatyti Leonardo da Vinci šedevro.
Viename paveiksle buvo pavaizduotas vienas iš vyrų, dėvintis šarvus, o kitame – abu vyrai su moterimi.
Muziejaus apsaugos darbuotojai sulaikė abu vyrus ir iškvietė policiją. Pareigūnai juos sulaikė dėl nedidelės žalos sienai. Per apklausą vyrai teigė taip pasielgę pokštaudami.
Policijos šaltinių teigimu, muziejui oficialiai pateikus skundą dėl padarytos žalos, abu vyrai bus iškviesti į teismą.
„Mona Liza“, kuri dabar saugoma už storo apsauginio stiklo, per incidentą nenukentėjo.
Pastaruoju metu muziejų darbuotojai yra ypač budrūs po virtinės vagysčių Prancūzijos muziejuose ir galerijose, kurios kai kuriais atvejais atskleidė nepakankamą apsaugą ir sukėlė klausimų, ar nusikaltėlių gaujos nelaiko šių įstaigų lengvais taikiniais.
Pats Luvras buvo apvogtas pernai spalį, kai vidury dienos buvo pavogti aštuoni juvelyriniai dirbiniai, kurių vertė siekė milijonus dolerių.
Nors buvo sulaikyti keturi įtariamieji, pavogti dirbiniai iki šiol nerasti, nepaisant plataus masto Prancūzijos tyrėjų vykdytų paieškų.
Vagystė sukrėtė pasaulį, tapo nemaloniu smūgiu Prancūzijos reputacijai ir atskleidė virtinę saugumo spragų, įskaitant pasenusią muziejaus vaizdo stebėjimo sistemą.
Daugelis muziejaus saugumo trūkumų jau buvo nurodyti paties muziejaus užsakytame 2019 m. audite, tačiau į jo išvadas taip ir nebuvo atsižvelgta.
Pernai Luvre apsilankė apie 9 mln. žmonių – gerokai daugiau, nei muziejus pritaikytas priimti, todėl jame kyla su perpildymu susijusių problemų.
Gegužę Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas paskelbė apie plataus masto Luvro pertvarką, pagal kurią bus įrengta nauja erdvė „Monai Lizai“ ir naujas įėjimas į muziejų.
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