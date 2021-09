Prancūzija jau pradeda: kai kurie gyventojai jau galės gauti trečiąją skiepo dozę

Pastiprinamąją vakcinos dozę žmonės gali gauti praėjus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams po visiško jų paskiepijimo „Pfizer“ ar „Moderna“ skiepais.

Paskiepyti vienadoze „Johnson & Johnson“ vakcina asmenys pastiprinamąją „Pfizer“ ar „Moderna“ dozę gali gauti praėjus ne mažiau nei keturioms savaitėms po pirmojo skiepo.

Senelių namuose visoje šalyje revakcinacija turi prasidėti rugsėjo 12 dieną.

Pastiprinamąją dozę gali gauti apie 18 mln. žmonių, nurodo Sveikatos apsaugos ministerija.

Prancūzijos vyriausybė vadovaujasi nacionalinės sveikatos administracijos HAS rekomendacijomis. Praėjusį mėnesį HAS paskelbė pastarojo meto tyrimus rodant, kad skiepų veiksmingumas su laiku mažėja, „ypač delta atmainos“ atžvilgiu. Pagyvenusių ir gretutinių ligų turinčių žmonių apsauga bėgant laikui mažėja labiausiai, nurodė HAS.

Pastiprinamąją skiepo dozę Prancūzijoje jau galėjo gauti kai kurie ypač pažeidžiami žmonės, pavyzdžiui, pacientai po organų persodinimo ir kiti asmenys, kurių imuninė sistema nusilpusi.

Prancūzijos vyriausybė kol kas nenusprendė dėl visų gyventojų revakcinacijos.

Nuo liepos šalyje COVID-19 atvejų vėl daugėjo sparčiau, nors pastarosiomis savaitėmis per parą nustatomų užsikrėtimo atvejų skaičius kiek sumažėjo: rugpjūčio viduryje jis buvo didesnis nei 23 tūkst., o dabar – 17 tūkstančių. Tačiau daug kas baiminasi, kad vaikams ketvirtadienį po vasaros atostogų sugrįžus į mokyklas virusas vėl plis sparčiau.

Prancūzijoje nuo COVID-19 visiškai paskiepyta kone 44 mln. žmonių – 65,6 proc. gyventojų.