Prabilo pasikėsinimo į Trumpą liudininkai: šūvius palaikė fejerverkais, tuomet įsivyravo kraupi tyla

Vietos respublikonų partijos (GOP) grupei vadovaujanti Cindy Hildebrand išgirdo šūvius. Scenoje D. Trumpą išgąsdino garsus švilpimas, o tada, pavėluotai, šūvis. Jūrų pėstininkų veteranas ir netoli esančio Slippery Rock miestelio meras, 33 metų Jondavidas Longo, sakė, kad triukšmą atpažino iš karto: tai buvo šūvis. Tačiau net jis nepasitikėjo savo ausimis.

„Niekaip negali būti“, – pagalvojo jis.

Tada pasigirdo daugiau šūvių, nenuginčijamų, greitai vienas po kito. D. Trumpas nukrito ant žemės, susiėmęs už ausies, o jam per veidą tekėjo kraujas. Specialiųjų tarnybos agentai apglėbė buvusį prezidentą, skelbia portalas „The Washington Post“.

J. Longo sušuko visiems šalia esantiems, kad šie pasilenktų, ir užšoko ant žmonos.

„Turime bėdų“, – pagalvojo P. Kosko, klūpėdamas ant kelių purve.

„Mačiau, kaip jam peršovė galvą“

Josephas Meynas, 51 metų gydytojas, pastebėjo, kaip kulka pataikė į žmogų už 10 metrų.

„Mačiau, kaip jam peršovė galvą, o jo kūnas su trenksmu nuslydo į tribūną“, – sakė jis.

R. Elmoras peršoko per užtvarą, kad padėtų sunkiai sužeistam vyrui, bandydamas sutvarstyti jo galvą, kol atvyks medikai.

Tiems, kurie šeštadienį Batleryje (Pensilvanija) laukė valandų valandas karštyje, kad išgirstų D. Trumpo kalbą, pakili nuotaika akimirksniu virto netikėjimu, siaubu, išgąsčiu ir pykčiu. Jie realiu laiku stengėsi suvokti tai, ką milijonai žmonių netrukus iš tolo išgyvens – įžūlų išpuolį prieš buvusį prezidentą ir numanomą GOP kandidatą.

D. Trumpas buvo sužeistas, nors viską galėjo pakeisti vos keli centimetrai. Jis sakė, kad kulka perskrodė jo ausies viršų. Vienas mitingo dalyvis žuvo, o dar du buvo sunkiai sužeisti, šeštadienio vakarą pranešė valdžios institucijos.

Įtariamąjį šaulį, kurį federalinė valdžia įvardijo kaip 20 metų Thomą Matthew Crooksą, nušovė teisėsaugos agentai. Jis įvykdė išpuolį pritūpęs ant netoliese esančio stogo su AR-15 tipo šautuvu, sakė JAV pareigūnas ir kitas su tyrimu susipažinęs asmuo, kalbėję su anonimiškumo sąlyga, kad aptartų pradinę tyrimo stadiją. Jo motyvas kol kas nėra aiškus, sakė FTB. Valdžios institucijos teigia, kad išpuolis buvo pasikėsinimas nužudyti D. Trumpą.

Daugeliui susirinkusiųjų diena prasidėjo džiaugsmu

„Žmonės buvo tiesiog pakylėti ir išdidūs, – šeštadienio vakarą interviu telefonu sakė P. Kosko. – Batlerio apygarda – tai tipiška Amerikos širdis“.

Saugumas dalyviams atrodė nuspėjamai griežtas, jie iki dviejų valandų laukė, kol praeis pro skenerius ir rankinių kratas, prisiminė 51 metų anglų kalbos mokytoja Melissa Shaffert.

Į pensiją išėjęs greitosios pagalbos skyriaus gydytojas Jamesas Sweetlandas iš DuBois (Pensilvanija) sakė, kad praleidęs kelias valandas patikros eilėje ir patekęs į vidų, pastebėjo, jog aplink yra nemažai apsaugos.

„Atrodė saugu. Manau, kad mačiau kariuomenę ir SWAT komandas, – sakė J. Sweetlandas. – Ant pastatų už scenos buvo du snaiperių komplektai, apsirengę visiškai juodai, su akivaizdžiais didelio kalibro ginklais. Jie žvalgė aplinkinius pastatus“.

Prasidėjus mitingui J. Longo vadovaujama minia kartu pasakė vadinamąją ištikimybės priesaiką, jis susitiko su D. Trumpu užkulisiuose ir atsisėdo pirmoje eilėje.

Prieš D. Trumpo kalbą į minią kreipėsi R. Elmoras, Oro nacionalinės gvardijos narys ir buvęs respublikonų kandidatas į Pensilvanijos Atstovų Rūmus.

Staiga tribūnose pasigirdo šūviai

D. Trumpas į sceną žengė beveik valandą vėluodamas ir skanduodamas „USA!“, stebėjosi didele, didele, gražia minia. Praėjus kelioms minutėms po įprastos kalbos, jis atsisakė scenarijaus ir paprašė savo komandos suprojektuoti diagramą, kurioje būtų pavaizduotas nelegalių sienos kirtimų skaičius jo ir prezidento J. Bideno kadencijos metu.

„Ta diagrama yra poros mėnesių senumo, – šiek tiek po 18 val. miniai pasakė D. Trumpas, pasukęs galvą ir pažvelgęs į ekraną. – Jei norite iš tikrųjų pamatyti ką nors liūdno, pažiūrėkite, kas atsitiko –...“

Jis taip ir nebaigė minties.

Kai D. Trumpas krūptelėjo, griebėsi už ausies ir nurimo, iš minios pasigirdo pirmieji šūviai. Vis dėlto tą akimirką daugelis teritorijoje buvo sutrikę.

„Buvo tiesiog visiškai tylu, – teigia E. Autenreith, kuri sakė sėdėjusi pirmoje eilėje priešais Trumpą. – Niekas nebėgo, buvo labai keista“.

C. Hildebrand sustingo stebėdama, kaip Trumpas puolė ant žemės.

„Tu tiesiog nežinai, kas vyksta, esi šoko būsenoje ir galvoji, kaip į tai reaguoti“, – prisiminė ji.

Aštuntoje eilėje kažkas sušuko: „Pasilenk!“, kai P. Kosko nukrito ant žemės. Jis ir kiti aplink jį pirmose eilėse sėdintys žmonės stengėsi pasislėpti tarp sulankstomų kėdžių eilių.

Kai pasigirdo antrasis šūvis, J. Longo sakė iš karto supratęs, kas vyksta. Tačiau jis nežinojo, ar šaulys buvo šalia jo, ar už jo.

„Visiems liepėme gultis ant žemės, – sakė J. Longo. – Mano žmona atsigulė ant žemės. Aš užlipau ant jos. Pirmiausia susirūpinau, ar šaulys buvo viduje ir šalia mūsų“.

Įsitikinęs, kad jis ir žmona yra saugūs, J. Longo sakė, kad atkreipė dėmesį į Trumpą, kuriam vos prieš 15 minučių paspaudė ranką. Iš dešinės ausies jam lašėjo kraujas, buvęs prezidentas buvo apsuptas slaptosios tarnybos agentų.

Nedaugelis iš jų galėjo nustatyti, kiek rimtas buvo sužeidimas.

„Mano širdis sustojo, kai jis parkrito, – sakė E. Autenreith. – Tikrai nežinojau, ar jis kada nors atsistos“.

Tada, kai slaptosios tarnybos agentų būrys pakilo, o Trumpas įsiterpė tarp jų ir pradėjo mosuoti kumščiu, P. Kosko, fotografas mėgėjas, pakilo su fotoaparatu ir pradėjo fotografuoti.

Stambiu planu jo objektyve pagaliau išryškėjo tai, kas įvyko: ant buvusio prezidento veido matėsi kraujas.

Iš karto suprato, kad tai buvo ne pokštas

Tačiau kitur minioje situacijos rimtumas buvo aiškus nuo pat pradžių. J. Meynas, kuris pats turi ginklą ir sugeba atskirti šūvio garsus sakė, kad iš kai kurių minioje buvusių žmonių reakcijos suprato, jog jie manė, kad triukšmas kilo dėl fejerverkų ar kokio nors pokšto, tačiau jis pats neabejojo, kad tai buvo šūviai.

„Išgirdau septynis greitus šūvius, – sakė jis. – Tai nebuvo visiškai automatinė šūvių serija, bet ji buvo greita. Esu didelis ginklų mėgėjas, todėl žinau, kaip tai skamba. ... Žinojau, kad mus puola“.

Praėjus vos sekundei po žudiko šūvių, jis išgirdo slaptosios tarnybos snaiperių atsakomuosius šūvius.

„Šūviai skriejo į vieną pusę, o paskui tuoj pat šūviai skriejo į kitą pusę“, – sakė jis.

J. Meynas peršoko per užtvarą, norėdamas pažiūrėti, ar gali padėti vyrui, kuriam buvo šauta į galvą, tačiau, pasak jo, jis jau buvo miręs. Jis taip pat pamatė sužeistą moterį. Jis padėjo nunešti nukentėjusį vyrą į palapinę už tribūnų.

„Moteris isteriškai verkė ir klausė, ar jam viskas bus gerai, – sakė jis. – Tai buvo visiškai nerealu“.

Puolė padėti nukentėjusiems

Išgirdęs, kad kažkas buvo nušautas, J. Sweetlandas sakė: „Tiesiog puoliau veikti autopilotu“. Jis šoko prie aukos ir pasakė, kad yra greitosios pagalbos gydytojas.

„Deja, tas ponas, atrodė, kad jam apie 30 metų, turėjo šautinę žaizdą galvoje, kuri atrodė mirtina, – sakė J. Sweetlandas. – Jis neturėjo pulso ir nekvėpavo, buvo pelenų spalvos. Pamačiau kulkos įėjimo žaizdą, kuri, mano manymu, buvo virš jo dešinės ausies. Išėjimo žaizdos nemačiau“.

J. Sweetlandas kelias minutes pradėjo dirbtinį kvėpavimą, tačiau vyras neturėjo pulso.

„Atėjo du policijos pareigūnai ir pakėlė jį, o jis buvo kaip skudurinė lėlė, – sakė jis. – Jis visiškai sukniubo. O jo šeima buvo čia pat. Aš atsisukau į juos, o jų veidų išraiška buvo neįtikėtina“.

R. Elmoras, kuris turėjo medicininį išsilavinimą Nacionalinėje gvardijoje, taip pat bandė padėti. Jo balti marškiniai buvo ištepti krauju.

„Aš laikiau jo galvą, kad jis nenukraujuotų, bet tai buvo tiesiog per rimtas sužeidimas“, – sakė R. Elmoras.

Jis netikėjo, kad vyras išgyvens. Jis taip pat matė, kad moteris buvo praradusi sąmonę, tačiau neatrodė, kad ji būtų kruvina.

„Esu respublikonas, bet pirmiausia esu amerikietis“

Kai Slaptoji tarnyba nuvedė D. Trumpą nuo platformos į saugią vietą, P. Kosko ir kiti netoliese buvę žmonės stengėsi suvokti įvykio prasmę.

„Kai pamačiau kraują ant veido šono, visi minioje sušuko: „Dieve mano, jie kliudė Trumpą“, – prisiminė P. Kosko. – Jie pradėjo raudoti. Jie krito ant žemės ir visiškai puolė į isteriją“.

C. Hildebrand sakė, kad po šaudymo „buvo daug pykčio, baimės, verksmo. Buvo keletas žmonių, kurie meldėsi“.

Apmąstydamas visa tai, kas įvyko po kelių valandų, P. Kosko sakė, kad buvo sutrikęs, beveik apimtas nevilties. Iki ko priėjo šalis?

„Nors nebalsavau už Bideną, vis tiek noriu, kad jis būtų saugus, sveikas ir sėkmingas, – sakė P. Kosko. – Esu respublikonas, bet pirmiausia esu amerikietis“.

Jis padarė pauzę.

„Tai taip, taip blogai“, – pasakė jis.