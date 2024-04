Potvynių siaubiamoje Rusijoje upių vanduo toliau kyla: kai kur iš vandens kyšo tik namų stogai

Sparčiai kylanti temperatūra ištirpdė sniegą ir ledą, be to, prapliupo smarkios liūtys, dėl to Rusijoje ir Kazachstane ištvino didelės upės.

Pasak Tiumenės srities valdžios institucijų, Išimo upės Vakarų Sibire vanduo pakilo iki pavojingo lygio. Pareigūnai spėja, kad Išimo ir Tobolo upių vanduo aukščiausią lygį pasieks tik balandžio 23–25 dienomis.

Potvynis Orske (26 nuotr.) Potvynis Orske (nuotr. SCANPIX) Potvynis Orske (nuotr. SCANPIX) Potvynis Orske (nuotr. SCANPIX) +22 Potvynis Orske (nuotr. SCANPIX) Potvynis Orske (nuotr. SCANPIX) Potvynis Orske (nuotr. SCANPIX) Potvynis Orske (nuotr. SCANPIX) Potvynis Orske (nuotr. SCANPIX) Potvynis Orske (nuotr. SCANPIX) Potvynis Orske (nuotr. SCANPIX) Potvynis Orske (nuotr. SCANPIX) Potvynis Orske (nuotr. SCANPIX) Potvynis Orske (nuotr. SCANPIX) Potvynis Orske (nuotr. SCANPIX) Potvynis Orske (nuotr. SCANPIX) Potvynis Orske (nuotr. SCANPIX) Potvynis Orske (nuotr. SCANPIX) Potvynis Orske (nuotr. SCANPIX) Potvynis Orske (nuotr. SCANPIX) Potvynis Orske (nuotr. SCANPIX) Potvynis Orske (nuotr. SCANPIX) Potvynis Orske (nuotr. SCANPIX) Potvynis Orske (nuotr. SCANPIX) Potvynis Orske (nuotr. SCANPIX) Potvynis Orske (nuotr. SCANPIX) Potvynis Orske (nuotr. SCANPIX)

(26 nuotr.) FOTOGALERIJA. Potvynis Orske

Pasak Orenburgo valdžios, Uralo upė mieste jau pakilo 11,29 metro ir dviem metrais viršija kritinį lygį. Kai kur mieste iš rudo vandens kyšo tik namų stogai.

Regiono pareigūnas Sergejus Balykinas valstybinei naujienų agentūrai „RIA Novosti“ sakė, kad penktadienį arba šeštadienį potvynis Orenburge bus didžiausias. Valdžia pranešė, kad evakuota daugiau nei 10 700 žmonių iš daugiau nei 400 tūkst. gyventojų, užtvindyta maždaug 11 700 namų.

REKLAMA

REKLAMA

Keli kaimai buvo evakuoti ir toliau į rytus esančiuose Kurgano ir Tomsko regionuose.

Manoma, kad Rusijoje ir Kazachstane namus paliko apie 100 tūkst. žmonių. Tačiau valdžios institucijos sakė, kad Orske, smarkiai nukentėjusiame pratrūkus užtvankai, sąlygos pagerėjo. Pareigūnai pranešė, kad vandens lygis krenta.

Pranešta, kad kai kurių miestų gyventojai, supykę, kad valdžia per krizę nieko nedaro, surengė demonstracijas, itin retas Rusijoje valdant dabartiniam režimui.